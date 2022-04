Jeremias Rodriguez difeso dalla sorella Cecilia: “Ecco cosa l’ha penalizzato”

Cecilia Rodriguez fa una precisazione sul fratello: “Non gli piacciono i reality perchè è troppo umano”

Cecilia Rodriguez e la madre hanno preso parte a una nuova puntata del format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity, e dedicato al reality di Canale 5 che mette a dura prova i concorrenti. La modella argentina è intervenuta in difesa del fratello Jeremias:

“L’ha penalizzato il fatto di tante volte di essere vero e di non stare alle regole di un gioco, nel momento in cui non ti costruisci un personaggio sei molto meno protetto, perchè tu sei così, quindi piacere alla gente per come sei fatto tu è molto più difficile. Quando dice non mi piacciono i reality, dice non sono il tipo per fare questo, ci devi stare un po’ al gioco, a lui questo non piace, perchè dietro ci sono le persone, è troppo umano da quel punto di vista”.

Gustavo Rodriguez, la moglie sulla sua esperienza in Honduras ammette: “Avevo un po’ di paura”

Veronica Cozzani e la figlia Cecilia sono state ospiti del programma Isola Party, mentre su Canale 5 andava in onda un nuovo appuntamento del reality condotto da Ilary Blasi. Per iniziare la madre di Belen ha spiegato la ragione per cui non parteciperà a un reality: “Solo per il tema del bagno, una cosa che non sopporto. Non ce la faccio”. Poi ha fatto sapere cosa le è mancato di più di suo marito: “Mi è mancata la compagnia di notte, stare lì a fare un bel niente, a guardare la tv, anche portare Santiago a scuola, però per il resto sono stata benissimo”. La madre di Belen sull’esperienza che il padre dei suoi figli ha fatto in Honduras inoltre ha confessato:

“Per me è come in casa, è troppo selettivo con le amicizie fino a che non conosce la gente, io un po’ di paura ce l’avevo, perchè quando parla ti dice una cosa…io sono una che discuto e dico qualsiasi cosa per ferirlo, però lui quando ti dice sei una str*n** è perchè pensa che lo sei, lui è così. Però l’ho visto tranquillo”.

Isola, Alessandro Iannoni elogiato dalla madre di Jeremias: “Mi piace perchè è genuino”

Veronica Cozzani inoltre riferendosi sia al marito e al figlio ha sottolineato: “Loro non sanno mentire, non conoscono tutti questi meccanismi televisivi, non sono portati per fare questo”. Alla domanda se c’è stato troppo accanimento da parte degli altri concorrenti contro Gustavo e suo figlio che quando è tornato in Italia è scoppiato a piangere, la madre di Belen ha risposto: “Penso di si, l’ho visto, quello che ha detto Jeremias che portiamo il cognome Rodriguez con pregiudizi da tanta gente secondo me è così, non c’è problema andiamo avanti uguale. Lui è molto sensibile”. La moglie di Gustavo inoltre ha elogiato Alessandro Iannoni: “Mi piace perchè è genuino, buono, non gioca a nessuna cosa strana come tanti che vogliono vincere perchè è un gioco”.