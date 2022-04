Jeremias Rodriguez in lacrime dopo L’Isola: l’incontro con la fidanzata (FOTO)

Jeremias Rodriguez riabbraccia la sua fidanzata dopo il reality: il commovente incontro (FOTO)

Il popolare naufrago di origini argentine ha deciso lunedì scorso di abbandonare per sempre quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Il motivo? Ha dichiarato dapprima di sentire fortemente la mancanza della sua fidanzata Deborah Togni, con la quale è ormai legato da 2 anni circa, e successivamente non ha fatto mistero di non avere più le forze per continuare ad affrontare questa avventura nei migliori dei modi. Si segnala che adesso è tornato in Italia e ad accoglierlo all’aeroporto è stata la fidanzata. E nel momento in cui se l’è vista di fronte l’ex concorrente non è riuscito a trattenere le lacrime, mostrando a tutti che il loro amore è vero e sincero (la foto è disponibile dopo il secondo paragrafo).

L’Isola dei Famosi, la sorella di Deborah Togni ha solo certezze: “Auguro a tutti un amore come il loro”

La foto di Jeremias Rodriguez con la sua fidanzata è stata pubblicata proprio dalla sorella di quest’ultima su instagram, la quale nella didascalia ha voluto semplicemente augurare a tutti di vivere un amore bello ed intenso come quello dei due ragazzi: “Auguro a tutti un amore come il loro…” Per chi non lo sapesse l’ex naufrago, che è finito al centro delle polemiche, ha conosciuto la sua attuale fidanzata in un locale a Milano subito dopo il primo lockdown. E tra i due è scoccata immediatamente la scintilla. Si segnala inoltre che diversi rumor hanno riportato che il ragazzo pare abbia intenzioni serie con la sua compagna.

Gustavo Rodriguez rompe il silenzio sul ritiro del figlio: “Avrei voluto che fosse rimasto”

Il ritiro di Jeremias da L’Isola ha preso un po’ tutti in contropiede, compreso suo padre, con il quale ha iniziato questa avventura. Difatti quest’ultimo ha confessato di essere rimasto davvero molto male per la decisione presa dal figlio, anche se ha tenuto a precisare di rispettarla:

“Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente, Lory. Però il gioco è così, tutto cambia…”

Nella puntata di domani sera del reality show si ricorda che in studio non ci sarà l’ex naufrago perchè si è ritirato.