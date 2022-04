Katia Ricciarelli asfalta Selvaggia Lucarelli: “Di lei non sono certo amica”

Selvaggia Lucarelli presa di mira dalla famosa cantante lirica: “Sono amica delle donne che hanno qualcosa da dire”

Katia Ricciarelli ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. E in questa circostanza è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ad un certo punto la giornalista le ha fatto notare che nel periodo in cui ha vissuto nella casa più spaiata dagli italiani è stata criticata duramente dalla giurata di Ballando con le stelle: “Dice che non sei amica delle donne…” La famosa cantante lirica non si è però scomposta più di tanto limitandosi a dire che l’unica cosa certa è che lei non è una sua amica (e non lo sarà mai): “Sono amica delle donne che hanno qualcosa da dire e da dare…” Insomma non gliele ha certo mandate a dire.

Katia Ricciarelli svela un retroscena su Alfonso Signorini: “Ecco cosa mi ha detto quando sono uscita dalla Casa”

Successivamente la giornalista del magazine Vero ha chiesto all’artista cosa le abbia detto in privato il popolare conduttore del Grande Fratello Vip una volta uscita dalla casa più spiata dagli italiani. E la cantante lirica, la quale non ha fatto mistero che nel reality show vip qualcosa è andato storto, ha rivelato che ha ricevuto i suoi complimenti per il percorso fatto:

“Era molto contento…Ci teneva molto che portassi in prima serata la musica lirica…Direi che ci sono riuscita…”

Ha poi ricordato di aver anche organizzato ben due spettacoli teatrali molto apprezzati dal pubblico a casa: “Turandot e un medley di brani famosi per festeggiare il mio compleanno…”

Grande Fratello Vip, ex concorrente si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Mi sono sempre difesa”

La giornalista di Vero ha poi fatto notare a Katia che è finita spesso e volentieri al centro delle polemiche per alcune sue battute fuori luogo nei confronti di qualche ex concorrente del reality show vip. E la cantante, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito fatto notare di essersi semplicemente difesa: “Io non ho mai attaccata per prima…Mi sono semplicemente difesa…” Quest’ultima ha poi precisato che molti hanno mancato di rispetto nei suoi confronti, nonostante la sua non più giovane età: “Non c’è stato rispetto umano…”