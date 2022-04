Pomeriggio 5, Vera Miales spiazza Barbara d’Urso: “Ho documenti segreti”

Vera Miales è una furia a Pomeriggio Cinque: “Barbara voglio farti vedere dei documenti miei privati”

E’ terminata anche quest’ultima puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata interamente a La pupa e il secchione. Tra gli sopiti in studio c’era anche Vera Miales, la quale è stata una furia. Difatti quest’ultima si è molto arrabbiata dopo aver visto le foto del suo (ex?) fidanzato Amedeo Goria insieme a Stella Starlite. Ma non è finita qua perchè la showgirl moldava non ha nascosto di esserci rimasta molto male nell’essere stata attaccata da Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, che hanno più volte messo in dubbio il fatto che credesse di essere rimasta incinta. Per tale ragione l’ospite di Pomeriggio Cinque ha rivelato a Barbara d’Urso di essere in possesso di documenti privati che proverebbero il fatto che abbia sempre detto solo ed esclusivamente la verità:

“Ti chiedo gentilmente se martedì prima della puntata mi concedi un caffettino con te e ti faccio vedere tutta la documentazione…Ti dimostrerò di aver detto sempre la verità…Qui ho anche le cartelle cliniche…Farò vedere tutto solo a te…”

Barbara d’Urso vuole vederci chiaro a Pomeriggio 5: “Vera Miales di cosa stai parlando?”

Barbara d’Urso, dopo aver strabuzzato gli occhi per quello che ha detto Vera Miales a Pomeriggio Cinque, ha voluto ovviamente vederci chiaro e capire di cosa parlasse:

“Scusa ma di cosa stai parlando? Hai detto di avere le cartelle cliniche…Mi puoi spiegare?”

Vera Miales, il cui (ex?) fidanzato Amedeo Goria non ha perso le speranze di sistemare la situazione con lei, ha subito risposto a tono, asserendo che con questi documenti proverà di non aver mai inventato una finta gravidanza per andare in Tv: “Per tutto quello che dico c’è sempre una base di verità…E sono pronta a dimostrarlo…Io non devo proprio chiedere scusa…Ho tutta la documentazione…”

Pomeriggio Cinque, Vera Miales senza freni: “Non ho corrotto ospedali o medici”

Vera Miales è però un vero e proprio fiume in piena, asserendo di non aver mai e poi mai corrotto ospedali o medici per far credere di essere incinta, come molti hanno purtroppo malignato:

“Barbara ti spiegherò tutto molto bene…Tutto è partito dal 10 agosto…Anche Guenda lo sa bene…”

Ha poi preso la parola Guenda Goria, la quale ha continuato ad esprimere perplessità nei confronti dell’ospite di Pomeriggio 5: “A me interessa solo come hai utilizzato e strumentalizzato questa storia per settimane finché non si è ingigantita…Hai messo in grande soggezione mio padre…” Come andrà a finire tutta questa faccenda?