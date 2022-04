La pupa e il secchione, Barbara d’Urso anticipa: “Scoccato un bacio passionale”

La pupa e il secchione, la conduttrice rivela: “Una coppia si è avvicinata molto in questi giorni”

Stasera andrà in onda su Italia 1 una nuova puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso. E proprio quest’ultima, giusto poco fa, ha pubblicato un post su twitter in cui ha rivelato che una coppia del tutto inedita si è avvicinata molto in questi giorni, tanto che è addirittura scoccato un bacio passionale in villa (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Nella villa del reality è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione…” Di chi starà parlando? Di Gianmarco Onestini e Mila Suarez, come riportato dalle anticipazioni sulla puntata di stasera.

Gianmarco Onestini e Mila Suarez si sono baciati nella notte: le anticipazioni sulla puntata di stasera

Sempre in base alle anticipazioni circolate online in questi ultimi minuti il bacio tra i due concorrenti de La pupa e il secchione show sarebbe scattato proprio nella notte. Entrambi hanno sempre dichiarato di essere amici già ben prima di prendere parte al reality show di Italia 1. E forse vivendo 24 ore su 24 insieme potrebbero magari aver capito di nutrire un profondo sentimento l’uno per l’altra:

“Nella notte è scattato un bacio…La loro amicizia si starà trasformando in qualcosa di più?”

Ovviamente di questo bacio e del loro rapporto se ne parlerà abbondantemente nella puntata di stasera del reality condotto da Barbara d’Urso, che pare potrebbe presto condurre Pomeriggio 5 da un altro studio.

Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un indizio… È una coppia “nuova”… Vediamo se indovinate 😜 pic.twitter.com/Gthxppd1lr — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 26, 2022

Anticipazioni La pupa e il secchione: Drusilla Gucci in studio, Maria Laura De Vitis contro tutti

Nella puntata di stasera tornerà in studio anche la popolare fidanzata di Francesco Chiofalo, la quale affronterà Malena. Difatti la donna non ha gradito minimamente le attenzioni che quest’ultima ha rivolto al suo fidanzato. Per tale ragione ha deciso di metterla al suo posto. Ma non è finita qua perchè in questi giorni anche Maria Laura è finita al centro delle polemiche dopo essere stata attaccata da tutti gli altri concorrenti del reality show, i quali hanno mosso molte perplessità nei suoi confronti. E ovviamente di questo argomento e di tanto altro se ne parlerà nella puntata di stasera.