La pupa e il secchione, focolaio Covid: allarme tra i concorrenti della d’Urso

La pupa e il secchione, scoppia focolaio Covid tra i concorrenti: nuova tegola per Barbara d’Urso

Non c’è davvero un solo giorno in cui Barbara d’Urso può stare tranquilla, soprattutto per quanto riguarda La pupa e il secchione show. Cos’è successo stavolta? In base alle indiscrezioni raccolte dal blog TvBlog.it pare che nella villa de La pupa e il secchione sia scoppiato un focolaio Covid. Al momento i concorrenti risultati positivi al Covid – 19 sarebbero quattro, anche se di informazioni ufficiali in tal senso non ci sono al momento: “Il focolaio Covid pare sia scoppiato nei giorni scorsi…”

Barbara d’Urso nei guai, scoppiato focolaio Covid a La pupa e il secchione: registrazione rimandata

Il portale TvBlog.it, dopo aver rivelato che a La pupa e il secchione pare sia scoppiato un focolaio Covid, ha anche riportato un’altra indiscrezione. Di cosa si tratta? In base alle voci di corridoio raccolte dal noto portale televisivo sembra che la prossima registrazione prevista dello show di Barbara d’Urso, che oggi a Pomeriggio 5 ha intervistato Antonio Zequila, sia stata rimandata a domenica 10 aprile, nella speranza che l’allarme ovviamente rientri:

“Tutti sperano che entro domenica 10 aprile il focolaio di Covid rientri e si possa tranquillamente registrare la quinta puntata di questo programma…”

Qualora invece continuassero i problemi, la messa in onda della puntata di martedì prossimo de La pupa e il secchione sarebbe a rischio.

Anticipazioni La pupa e il secchione puntata di stasera, Barbara d’Urso svela: “Aspettatevi di tutto da Alex Belli”

Tornando invece a parlare della puntata di stasera de La pupa e il secchione, la conduttrice ha rivelato oggi a Pomeriggio 5 che ospite d’onore sarà Alex Belli:

“Entra come super pupo per una sera…Avrà due missioni ben precise…Incontrerà Mila, incontrerà Mirko, incontrerà Soleil…Sarà protagonista ed anche fotografo e ballerino…”

Insomma Barbara d’Urso non ha fato mistero che stasera l’ospite sorprenderà il pubblico a casa: “Farà di tutto…”