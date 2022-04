La Pupa e il Secchione, Maria Laura difesa da Nicole: “Persone tanto vipere”

Nicole Di Mario si schiera dalla parte di una concorrente de La Pupa: “Viene solo criticata”

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, Barbara d’Urso ha fatto sapere al pubblico che una concorrente del programma che lei conduce su Italia Uno il martedì sera è stata presa di mira dai suoi compagni di gioco. Si tratta di Maria Laura De Vitis, accusata di aver avuto una relazione sentimentale con un noto giornalista soltanto per popolarità. A intervenire in difesa della pupa ci ha pensato l’ex concorrente Nicole Di Mario, tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram:

“Non ha problemi a parlare di Paolo Brosio per vergogna perchè con me ne ha parlato tranquillamente, ha problemi a parlarne quando viene solo criticata perchè il discorso non avrebbe senso, ma sarebbe solo un bersaglio per le persone poco comprensive ma tanto vipere”.

Nella nuova puntata del suo programma pomeridiano, Barbara d’Urso ha fatto sapere ai telespettatori che Maria Laura De Vitis non sta vivendo dei momenti facili nella villa de La Pupa e il Secchione Show, poichè i suoi compagni di gioco le hanno detto che è stata fidanzata con Paolo Brosio solo per la tv. Sono state mostrate delle clip inedite, in cui la pupa si è difesa: “E’ un argomento che mi da fastidio”. Soprattutto ad attaccarla sono state Emy Buono e Mila Suarez. L’ex pupa Nicole Di Mario sui social ha mostrato la sua vicinanza all’amica, che ha conosciuto nel reality show di Italia Uno: “Amore sono con te, non ti curar di loro ma guarda e passa”.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio con cui ha condiviso tanti momenti intensi, quindi non accetta che il suo passato oggi venga ridicolarizzato, e soprattutto si è arrabbiata con la sua rivale Mila Suarez che ha preso il suo posto nel cuore del secchione Gianmarco Onestini. Lo sfogo della pupa infatti non si è fatto attendere della clip che in esclusiva Barbara d’Urso ha mostrato al pubblico: “Non lo accetto soprattutto perchè è venuto fuori da una persona che io reputo zero”. Ospite della trasmissione pomeridiana della conduttrice, la madre della 24enne si è fatta sentire affermando: “Io rispetto le scelte di mia figlia”. A questo punto è intervenuta la popolare presentatrice, lasciandosi andare a una confessione privata: