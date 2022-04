La Pupa e il Secchione, Nicole Di Mario delusa da Ivan: “Offesa alle spalle”

Una coppia del programma di Barbara D’Urso ai ferri corti: cosa è successo

Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto una ex coppia del programma in onda su Italia Uno e condotto da Barbara D’Urso, si sono resi protagonisti di una lite durante l’ospitata al format Pupa Party. La modella romana non ha nascosto di essere rimasta delusa dall’atteggiamento del suo secchione: “Ci sono rimasta molto male, non è bello offendere una donna soprattutto alle spalle, quindi se pensi una cosa di me preferirei che me la dicessi in faccia e chiudiamo tutto”. I due ex concorrenti quindi hanno fatto capire di essere ai ferri corti, e il primo a lamentarsi è stato il 23enne per delle dichiarazioni che la modella ha rilasciato di recente: “Per me fino all’ultima puntata era tutto chiarito, dopo aver letto l’intervista ho cambiato idea, questo percorso l’avevo condiviso con lei, speravo che al di fuori ci sarebbe stato una sorta di rispetto e così da parte sua non è stata. Ci è andata giù parecchio cattiva dicendo che con un personaggio famoso sarebbe andata diversamente”.



La Pupa e il Secchione Show, Ivan sulla sua eliminazione: “Ha influito il fatto che sono un po’ introverso”

Dopo la partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto non sono rimasti in buoni rapporti, e a farlo sapere sono stati entrambi durante una chiacchierata nel format dedicato al programma. L’ex pupa quando il suo ex compagno di gioco ha fatto sapere di non aver gradito ciò che lei ha detto in una recente intervista, ha chiarito: “Non sono stata offensiva, ho semplicemente detto che il mio secchione non si è messo in gioco”. Il 23enne ha aggiunto: “Non ho sputato nel piatto in cui ho mangiato rilasciando un’intervista contro di te, cosa che tu hai fatto”. Sulla loro eliminazione invece ha ammesso:

“Sicuramente il fatto che io sia un po’ introverso ha influito, ma penso che si poteva trasformare quasi in un lato su di me su cui lavorare, per poter creare una sorta di miglioramento nella mia persona all’interno del programma”.

La risposta della sua ex compagna di gioco è stata: “Lui in prima serata si è esposto contro di me dicendo che io mi facevo amici vip solo per convenienza”.

Reazione della modella al riavvicinamento tra due concorrenti: “Quando il gatto non c’è i topi ballano”

Infine l’ex pupa ha chiarito di non avere nulla contro il suo ex compagno di gioco: “Lui è un bravissimo ragazzo a prescindere che non ci troviamo caratterialmente, se vogliamo far pace io sarei felice, perchè mi sono stancata di sentire accuse”. Ieri sera intanto la modella ha provocato Emy Buono, per il riavvicinamento a Denis Dosio, che intanto si è difeso: “Quando il gatto non c’è i topi ballano. Tu hai detto che saresti stata la ruota di scorta”.