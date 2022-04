La Pupa e il Secchione Show, Denis Dosio si difende: “Non sono un provolone”

Denis Dosio replica alle critiche dopo il riavvicinamento a Emy Buono: “Che pesantezza!”

Denis Dosio un concorrente del programma condotto da Barbara D’Urso su Italia Uno con protagonisti pupe e secchioni, nei giorni scorsi è stato conteso da Emy Buono e Nicole Di Mario che però non si trova più in gioco. Il pupo dopo che questa sera sono state mostrate le clip del riavvicinamento tra lui e la pupa all’anagrafe Emilia, si è difeso dalle critiche ricevute dall’opionionista Federico Fashion Style. L’influencer ha affermato: “Vengo etichettato come il provolone, io non lo sono. Io ho 21 anni, ho voglia di vivermi una ragazza, che pesantezza ragazzi!“.



Nicole Di Mario provoca Emy Buono: “Hai detto che saresti stata la ruota di scorta”

Dopo aver puntato gli occhi su due pupe, Denis Dosio si è riavvicinato a Emy Buono nonostante quest’ultima è stata gelosa del suo bacio con Nicole Di Mario. La situazione ha preso una piega diversa dopo l’eliminazione di quest’ultima da La Pupa e il Secchione Show. Il pubblico ha avuto modo di vedere cosa è successo tra la 24enne napoletana e l’influencer. La conduttrice ha rotto il silenzio così: “Voi sapete che Denis ha fatto una scelta, la volta scorsa ha dormito una notte con Nicole, c’è stato un bacio sotto le coperte”. Barbara D’Urso si è collegata con la ex pupa, chiedendole se le manca il 21enne, ma lei ha fatto la stessa domanda al pupo che ha risposto: “Così mi metti in difficoltà, manchi a tutta la casa, tranne a Emy”. Subito dopo Nicole ha avuto modo di vedere cosa è successo in villa, da quando è uscita. L’influencer ha approfondito la conoscenza della 24enne, che non ha nascosto un dubbio: “Cosa avete fatto sotto le coperte?”. L’ex pupa ha detto la sua: “Quando il gatto non c’è i topi ballano”, e la risposta della napoletana è stata: “Si è avvicinato lui a me”. La ex concorrente l’ha provocata: “Tu hai detto che saresti stata la ruota di scorta!”.

La 24enne ha sottolineato: “Infatti io non l’ho baciato, sono andata a cena, basta!”. Ha preso la parola anche l’influencer: “Nemmeno io ho provato a baciarti però!”, venendo ripreso dalla conduttrice: “Ti stai tirando indietro?”. Il pupo ha ammesso: “A me piace, lo posso dire davanti a tutti”.



Federico Fashion Style critica l’atteggiamento dell’influencer: “Copia e incolla”

Federico Fashion Style che stasera ha sparato a zero su Paola Caruso ha attaccato il pupo: “La stessa sviolinata che hai fatto a quell’altra l’hai fatta a lei, copia a incolla“. Antonella Elia ha detto la sua: “Un bacio non si può dare a tutte, un bacio di qua uno di là e poi scegli”. La pupa napoletana ha aggiunto: “Da me non lo riceverà facilmente!”.

Il pupo ha replicato: “In questa situazione ci rimetto solo io mettendomi la dignità sotto terra. Se avessi amato solo me stesso non avrei organizzato tutto ciò per mettermi davanti ai giudici e prendermi altre sberle”.