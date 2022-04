La pupa e il secchione, trauma di Nicole Di Mario: “Sopravvissuta a una sciagura”

Nicole Di Mario racconta un dramma vissuto sulla propria pelle: è accaduto diversi anni fa

Nelle scorse settimane il pubblico Mediaset ha avuto modo di conoscere Nicole Di Mario nel programma La pupa e il secchione. Non tutti sanno che la bella ragazza porta dentro una ferita profondissima e mai del tutto rimarginata. Nel 2012 infatti la piccola Nicole è sopravvissuta al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, insieme ad alcuni membri della sua famiglia, un evento di risonanza nazionale che tutti quanti ricordiamo con molto dolore. Nel corso di una intervista rilasciata al portale La Gazzetta dello Spettacolo, la ex pupa è tornata sul dramma:

La mia vita è costellata da grandi emozioni. Con mia sorella e mia mamma abbiamo già nel passato vissuto un’emozione forte: siamo sopravvissute alla sciagura della Costa Concordia. Ancora oggi, dentro ne porto i segni di quel trauma

ha ricordato.

La pupa e il secchione, la ex concorrente ha un rimpianto: “Fossi stata accanto a un nome famoso…”

Scelta da Barbara D’Urso per l’edizione attualmente in corso de La pupa e il secchione, la ragazza romana ha raccontato l’esperienza nel programma subito dopo la sua eliminazione. Parlando a La Gazzetta dello Spettacolo la modella non ha nascosto la delusione e un rimpianto riguardante proprio l’esperienza da poco conclusa: “Sicuramente se avessi avuto accanto un secchione noto le cose sarebbero andate diversamente, poi, affiancarsi a un nome famoso aiuta. Nonostante tutto, però ho dei nuovi amici e non vedo l’ora di poter rivedere Maria Laura e Denis”.

La modella ci tiene a chiarire: “Rifarei questo programma un milione di volte”

Nicole Di Mario, nonostante l’esperienza terminata in fretta sulle reti Mediaset, non ha dubbi. Tornerebbe di corsa nel programma condotto da Barbara D’Urso, che intanto stasera tornerà sul piccolo schermo con una decisione che potrebbe cambiare le sorti di un concorrente. Troppo ghiotta l’occasione per farsi conoscere al pubblico e portare alla luce la propria storia e poco importa se non ha rispettato le tempistiche sperate: “Assolutamente, la rifarei altri milioni di volte, è una splendida vetrina per farsi conoscere, stare al gioco e dimostrare, che non bisogna mai prendersi troppo sul serio” – ha spiegato la modella vincitrice di Miss Europe Continental – .