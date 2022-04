Anticipazioni La pupa e il secchione: arriva un provvedimento disciplinare

Barbara d’Urso dà un’anticipazione sul suo reality show: “Accesissimo scontro tra due pupe”

Stasera andrà in onda una nuovissima puntata de La pupa e il secchione. Ed in base alle anticipazioni riportate su twitter dalla popolare conduttrice anche stavolta ne succederanno di tutti in colori. A tal proposito la presentatrice non ha fatto mistero che nella villa c’è stato un accesissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso. Il motivo? Non è andata nei dettagli, ma c’entra Gianmarco Onestini:

“Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite…”

Che le due abbiano litigato duramente perchè interessate a quest’ultimo?

La pupa e il secchione anticipazioni: stasera per una pupa ci sarà un provvedimento

Barbara d’Urso, sempre in questo suo post pubblicato poco fa su twitter, ha anche dichiarato che proprio per il fatto che questa lite tra Paola Caruso e Mila Suarez è degenerata purtroppo è stato deciso che verranno presi seri provvedimenti: “Verranno presi seri provvedimenti disciplinari…” Difatti la conduttrice, che ieri ha avuto un problema in diretta, è stata molto chiara nel dire di non poter assolutamente tollerare simili atteggiamenti: “Io non accetto certi comportamenti!” In base ad alcuni rumor circolati online in questi minuti sembra che il provvedimento sia stato preso nei confronti della famosa ex Bonas di Paolo Bonolis. Sarà vero?

Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti! pic.twitter.com/KmH1o34KNp — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 12, 2022

Flavia Vento vuole tornare in gioco: le ultimissime anticipazioni

In base sempre alle anticipazioni su La pupa e il secchione stasera ci sarà un altro colpo di scena. Difatti ritornerà in studio la tanto chiacchierata pupa, che ha deciso di ritirarsi. In questa occasione sembra chiederà alla giuria di poter rientrare in gioco. Accetteranno la proposta? Ampio spazio verrà poi dedicato alla pupa Emy Buono, che per la prima volta parlerà del suo difficile passato. Quest’ultima avrà anche una graditissima sorpresa che emozionerà tanto i numerosi telespettatori sintonizzati stasera su Italia 1. Ovviamente ci saranno anche le prove che metteranno a dura prova le coppie. Insomma sembra davvero che ci siano tutti gli elementi giusti per dare vita ad una scoppiettante puntata che terrà incollati gli spettatori a casa al teleschermo.