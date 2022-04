La Pupa e il Secchione, Vera Miales in crisi con Amedeo Goria: c’entra Stella

La Pupa e il Secchione, Vera Miales in crisi con Amedeo Goria: “Stella se ne approfittata”

Dopo l’eliminazione da La Pupa e il Secchione Show, la pupa Vera Miales è venuta a conoscenza che il suo fidanzato Amedeo Goria ha baciato Stella, la nota assistente di Alex Belli conosciuta con il soprannome Starlite. Vera ha fatto capire chiaramente di essere in crisi con il giornalista, a causa dell’intromissione di Stella: “Se ne approfittata”.



Vera Miales, rapporto raffreddato con Amedeo Goria dopo La Pupa e il Secchione: “Non l’ho visto”

Nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione Show c’è stata l’eliminazione della coppia formata da Nicolò Scalfi e Vera Miales. Quest’ultima ha rotto il silenzio sulla sua storia d’amore con Amedeo Goria: “Mi sono tolta un po’ di sassolini, sono successe un paio di cose”. A questo punto la modella di origini moldave dopo aver fatto sapere che Stella ha approfittato della sua assenza per avvicinarsi al suo fidanzato, ha aggiunto: “La cosa non è scesa giù”. Alex Belli è intervenuto in difesa del suo ex compagno di gioco: “Tu Amedeo lo conoscevi, l’hai sempre conosciuto per quello che è, l’amicizia che c’è tra Stella e Amedeo è appena nata, più che preoccuparti di Stella devi preoccuparti del rapporto che hai con Amedeo”. Vera sempre riferendosi al suo rapporto con il padre di Guenda Goria, ha fatto capire che si è raffreddato: “L’ho messo su una nuvoletta, non l’ho visto“.

La Pupa e il Secchione, Vera Miales e il complimento di Nicolò: “Rapito dalla bellezza e dalla mente”

A questo punto Barbara D’Urso si è rivolta a Vera Miales dicendole: “Sai che Nicolò è stato un po’ rapito dalla tua bellezza”. Quest’ultimo ha fatto un complimento alla modella, che di recente è stata messa con le spalle al muro da Guenda Goria: “Dalla bellezza e dalla mente”.

La conduttrice prima di aprire il collegamento con la madre di Nicolò ha aggiunto: “Vera è stata attaccata e Nicolò ne ha fatto le conseguenze, tu sei stato eliminato e non puoi rientrare in gioco, adesso io mi devo appellare ai giudici, forse vorrebbe rientrare nella villa, ma non può, so che c’è una persona molto importante che vuole parlare con voi giudici”. La signora Nadia quando Barbara le ha chiesto: “A te piacerebbe Vera per Nicolò?”, ha risposto: “Per me mio figlio può fare quello che vuole. Voglio dire è giusto che ci siano persone che escono, penso che mio figlio è una persona speciale e potrebbe rientrare”. La richiesta della conduttrice è stata accettata, ma prima ha affermato: “Posso provare a chiederlo io? Entra per qualche giorno come ospite di una coppia che scegliamo”. Infine dopo che Nicolò si è unito alla coppia formata da Paola Caruso e il suo secchione Edoardo Baietti in qualità di ospite, e l’opinionista Soleil Sorge l’ha elogiato: “Sono d’accordo con la signora Nadia, ha un figlio squisito, a me è dispiaciuto averlo perso”.