La scogliera dei misteri, anticipazioni ultima puntata: chi ha ucciso Manon

Le anticipazioni dell’ultima puntata di martedì 26 aprile

Si avvia verso la conclusione la fiction La scogliera dei misteri di cui in queste ore sta andando in onda la seconda e penultima puntata. La serie tv francese, dal titolo originale Jugée coupable, ha ricevuto un buon apprezzamento, in termini di ascolti, dal pubblico di Rai1. Grazie alla trama avvincente, che ne fa un thriller ricco di colpi di scena, La scogliera dei misteri è riuscita a catturare i telespettatori. Adesso la curiosità del pubblico è tutta intorno al finale e soprattutto sull’assassino di Manon Jouve. Le anticipazioni dell’ultima puntata de La scogliera dei misteri annunciano che finalmente si arriverà alla verità ma prima, però, è previsto un grande colpo di scena che lascerà i telespettatori sconvolti. Lola Bremond arriverà addirittura sul punto di morte mentre Clément, ormai innamorato di lei, si metterà sulle tracce dell’assassino che sembrerà riportare le indagini al punto di partenza.

Come finisce La scogliera dei misteri

Nell’ultima puntata de La scogliera dei misteri le indagini sull’omicidio di Manon andranno avanti serrate. Dopo le incomprensioni passate Lola e Clément si riavvicinano per scoprire insieme la verità. Finalmente le indagini sembreranno ad un punto di svolta e l’assassino verrà indicato nell’insospettabile Georges Battaglia, notabile, che si trova già in ospedale in fin di vita. L’uomo viene comunque formalmente accusato dell’omicidio di Manon. Secondo la Polizia lui aveva prima aggredito Manon e poi un anno dopo, quando la ragazza era tornata, l’aveva uccisa per impedirle di raccontare la violenza. La famiglia Battaglia prende la notizia diversamente. Il figlio Eric crede alla colpevolezza del padre mentre la figlia Ines, migliore amica all’epoca di Manon, si rifiuta di crederci. Tra i due fratelli sarà guerra aperta. Intano Lola e Clément, convinti di aver scoperto la verità, vivranno momenti felici insieme.

Il finale dell’ultima puntata de La scogliera dei misteri

Quando sembrerà tutto fin troppo tranquillo La scogliera dei misteri sarà pronta a stupire nuovamente i telespettatori. La Polizia interrogherà Eric, a seguito di alcuni comportamenti strani. L’uomo si dirà convinto della colpevolezza del padre ma apparirà come molto confuso. Improvvisamente l’interrogatorio si interromperà per una notizia sconvolgente: Lola si trova in fin di vita. Sconvolto Clément si metterà ad indagare per capire chi possa aver tentato di ucciderla ma nel frattempo capirà che forse l’assassino di Manon è ancora libero.