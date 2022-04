La scogliera dei misteri pronta a stupire: la rivelazione della protagonista

La protagonista della fiction francese al suo debutto in Italia: “Spero di avere successo”

Martedì scorso è andata in onda, in prima tv assoluta, la prima puntata della nuova fiction La scogliera dei misteri, su Rai1. Questa serie tv viene dalla Francia, con il titolo originale di Jugée coupable, dove ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Riscontro che, almeno per quanto riguarda l’esordio, è stato riscontrato anche nel pubblico italiano che ha seguito la fiction con più di 3 milioni e mezzo di telespettatori. Questo thriller ingarbugliato porta lo spettatore a riflettere e ad interrogarsi su chi possa essere l’assassino di Manon Jouve. I colpi di scena non mancheranno e nemmeno le sorprese. Intanto il settimanale Tv Mia ha riportato alcune dichiarazioni dell’attrice protagonista Garance Thénault. Conosciuta per diversi ruoli in serie francesi è però con La scogliera dei misteri che ha ottenuto il suo ruolo più importante. “Spero di avere successo anche in Italia” dice l’attrice, le premesse sembrano esserci tutte.

“Girare La scogliera dei misteri è stato un po’ difficile” confessa l’attrice

Chi ha seguito la prima puntata de La scogliera dei misteri si sarà sicuramente accorto della grande somiglianza che c’è tra Lola Bremond e Manon Jouve, come tutti i personaggi hanno fatto notare alla protagonista. Nessuna magia in sede di casting: l’attrice è la stessa! Ebbene sì, Garance Thénault interpreta sia Lola che Manon. Una scelta inusuale nelle fiction ed una prova molto importante, quanto difficile, per l’attrice. Sdoppiarsi in due ruoli diversi, ma così simili (in quanto sono madre e figlia), non è stata una passeggiata. Soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Manon Jouve che, dal punto di vista caratteriale, è molto diversa dall’attrice che la interpreta. “Girare questa fiction è stato un po’ difficile” ammette a tal proposito Garance Thénault.

Cosa succederà nella prossima puntata? Nuovi risvolti nella morte di Manon Jouve

Dopo una prima incredibile puntata La scogliera dei misteri attende il pubblico di Rai1 martedì sera, 19 aprile 2022, sempre alle 21:25. Nel nuovo appuntamento, che è anche il penultimo, le indagini sulla morte di Manon Jouve andranno avanti e si scopriranno delle verità sconvolgenti. Le anticipazioni non lasciano presagire nulla di buono. Infatti Lola ingannerà Clément anche se tra i due l’attrazione sarà evidente: l’uomo riuscirà a perdonare le bugie di Lola?