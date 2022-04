La vita in diretta, Alberto Matano indignato: “Non ho parole per definirli!”

Alberto Matano si sfoga duramente nel suo programma: “Non voglio dire cose di cui posso pentirmi”

La puntata di oggi 19 aprile de La vita in diretta ha visto il suo conduttore profondamente indignato per una brutta storia di cronaca proveniente da Napoli. Nello specifico dei giovani per goliardia hanno preso un anziano di peso e gettato nella spazzatura mentre altri li filmavano con i cellulari tra le risate generali. Inutile dire che il giornalista ha commentato furioso questa triste vicenda:

“Non so se mi fa più rabbia vedere quei balordi che hanno preso il povero Gennaro e lo hanno messo nel cassonetto della spazzatura o la vergogna delle persone che filmano e ridono di fronte a questo scempio. Stefano Buttafuoco vengo da te prima di dire cose di cui poi mi posso pentire in diretta. Non ho parole per definirli, cialtroni se vogliamo essere buonisti io li chiamerei in un altro modo.”

La vita in diretta, il conduttore ricorda Catherine Spaak: “Onore averla come amica”

Il giorno di Pasqua il mondo della televisione e dello spettacolo è stato scosso dalla morte della conduttrice, attrice e cantante Catherine Spaak che si è spenta a soli 77 anni dopo una lunga malattia. Alberto Matano nel suo programma ha voluto ricordare l’artista, che spesso è stata ospite negli anni scorsi nella sua trasmissione, cui era legato anche da un rapporto personale di affetto e stima. Il giornalista ha dichiarato commosso:

“Ci ha lasciato una grande amica, un’attrice, icona di stile, eleganza e ironia. Fa molto effetto parlarne perché noi ci sentivamo spesso e meno di un anno fa era qui insieme a noi al nostro tavolo. Non aveva nascosto la sua malattia.”

Il conduttore ha anche aggiunto come l’attrice e conduttrice con grande coraggio da due anni ha apertamente parlato della sua malattia.

Alberto Matano torna in onda con il suo programma dopo lo stop di Pasqua

Il conduttore nei giorni scorsi nel suo programma aveva salutato un’altra artista scomparsa mentre oggi ha voluto ricordare Catherine Spaak. A differenza di altri programmi, invece, La vita in diretta ieri non è andata in onda per lasciare spazio ad una puntata speciale di A sua immagine condotta da Lorena Bianchetti.