La vita in diretta, caos per una battuta di Alberto Matano: cos’è successo

Alberto Matano genera il caos con una battuta nel suo programma: Ricky Tognazzi infastidito

La puntata di oggi de La vita in diretta è stata segnata dal divertente caos scatenato da una battuta del conduttore che ha infastidito il suo ospite in collegamento Ricky Tognazzi. Andando con ordine il conduttore ha dedicato come di consueto l’ultima parte del suo programma ad argomenti più leggeri. Nello specifico, con l’inviata Longobardi, è stato messo alla prova il talento culinario dell’attore e regista che è noto per essere un ottimo cuoco, proprio come il padre. E invece quando l’artista ha presentato entusiasta e soddisfatto il suo piatto, le note Farfalle Fucsia, il conduttore si è lasciato sfuggire:

“A me un po’ inquieta quel fucsia”

e ciò è bastato per creare il caos in studio in cui sono intervenute anche le altre ospiti tra cui la moglie Simona Izzo.

La vita in diretta, una battuta del conduttore infastidisce l’ospite: “Andate a mangiare da un’altra parte”

La battuta di Alberto Matano, che di recente ha denunciato una situazione assurda accaduta al suo programma, è stata sottolineata anche dalla sua inviata molto restia ad assaggiare il piatto ed a questo punto Ricky Tognazzi, un po’ infastidito, ha prima tentato di togliere il piatto all’inviata e poi invitato tutti ad andare a mangiare da un’altra parte. A questo punto, però, il conduttore de La vita in diretta tra le risate ha tentato di riportate l’ordine dicendo che ovviamente il piatto sarebbe stato sicuramente buonissimo. Ma in realtà è stata l’inviata a rincarare la dose definendo la pasta insipida. Insomma l’ultima parte della trasmissione pomeridiana di Rai1 è stata contraddistinta dall’involontaria gag comica del conduttore e del regista che si è conclusa tra risate e complimenti.

Simona Izzo difende il marito nel programma di Alberto Matano: “Povero”

Il divertente caos causato dal conduttore e la sua inviata de La vita in diretta si è concluso tra le risate alla fine anche lo stesso Tognazzi ha ammesso che la sua pasta forse era un po’ insipida. A difendere a spada tratta il marito, invece, è intervenuta Simona Izzo che prima ha detto la sua sulla battuta del giornalista: “Povero dai” e poi al momento dei saluti lo ha rincuorato: “Vado a casa a mangiare le buonissime farfalle fucsia.”