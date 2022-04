Le Iene: Joe Bastianich va in Perù e sperimenta l’allucinogeno Ayahuasca

Joe Bastianich vola in Perù: per lui un viaggio introspettivo

Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata de Le Iene, condotte da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, come sempre dalle 21:20 circa su Italia1. Tanti servizi, inchieste, ospiti e molto altro. E proprio per quanto riguarda i servizi c’è molta curiosità su quello realizzato dalla new entry della squadra Joe Bastianich. Il nuovo inviato della storica trasmissione Mediaset è volato fino in Perù per fare un viaggio introspettivo. Il servizio dovrebbe andare in onda in più parti e stasera verrà trasmessa la prima. Durante questo viaggio la iena Bastianich proverà l’Ayahuasca, un decotto a base di piante amazzoniche che sarebbe in grado di provocare allucinazioni. A parlare degli effetti e delle conseguenze dell’allucinogeno ci saranno due esperti. Si tratta di Tania Re, psicologa e psicoterapeuta che ha studiato antropologia, e Luca Pani, ordinario di Farmacologia all’università di Modena e Reggio Emilia.

Le Iene: quali servizi andranno in onda nella puntata di mercoledì 13 aprile 2022

Oltre al servizio sconvolgente di Joe Bastianich a Le Iene si parlerà di tanto altro. Occhi puntati, innanzitutto, sull’attuale guerra in Ucraina. Ad occuparsene sarà Matteo Viviani che mostrerà immagini inedite di Bucha realizzate da una fotografa di Kiev proprio per Le Iene. Spazio poi a Nina Palmieri, che intervisterà un’influencer russa. Quest’ultima, insieme ad altre colleghe, negli scorsi giorni si era mostrata sui social con borse firmate e costose tagliate in segno di protesta per l’allontanamento delle case di moda dai russi. Cambiando invece totalmente argomento Gaetano Pecoraro tornerà sull’argomento delle ospitate in tv. A tal proposito verranno intervistati Toni Capuozzo, Angelo Gugliemi e Carlo Freccero. La iena, infine, parlerà con un importante uomo di spicco dell’azienda pubblica.

Gli ospiti di questa sera: Sangiovanni e Soleil Sorge

Come sempre a Le Iene ci sarà anche tanto spazio per i sorrisi, il divertimento e la leggerezza. Non mancheranno dunque le gag continue tra i conduttori Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Inoltre in studio con loro ci saranno i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi: le risate sono assicurate! Spazio poi agli ospiti della puntata. Per quanto riguarda la musica ci sarà Sangiovanni, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo e dall’uscita del suo nuovo album. Infine ci sarà Soleil Sorge: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, e attuale giurata de La Pupa e il Secchione, la scorsa settimana è stata vittima di uno dei perfidi scherzi della iena Nicolò De Devitiis.