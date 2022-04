Leonardo Pieraccioni fa un appello a Verissimo: “Mi rivolgo alla direzione…”

L’attore si rivolge allo staff di Verissimo: “Avvicinate il pubblico”

Nuova puntata di Verissimo oggi, sabato 23 aprile, come sempre su Canale5. Tantissimi gli ospiti che verranno accolti da Silvia Toffanin nell’appuntamento odierno tra cui Carola Puddu, Carolina Marconi, Cristiano Malgioglio e Floriana Secondi. Il primo però ad aprire la puntata è stato Leonardo Pieraccioni, attualmente al cinema con il suo ultimo film. L’attore da subito ha travolto tutti con la sua immancabile ironia sfoggiando una giacca azzurra luccicante! Leonardo ha spiegato il suo look mandando una battuta al suo migliore amico Carlo Conti dicendo di voler contrastare le giacche color topo zoppo che indossa. Poi Pieraccioni è rimasto sconvolto dalla distanza in cui si trova il pubblico della trasmissione: “Gli avete dato il Daspo? Perché li avete messi in Svizzera?”. Così, alla fine dell’intervista, ha puntato una delle telecamere ed ha voluto lanciare un appello:

“Mi rivolgo alla direzione. Avvicinate il pubblico, ha il fuso orario”.

Leonardo Pieraccioni parla per la prima volta della sua fidanzata

Durante l’intervista Leonardo Pieraccioni ha rivissuto i momenti più belli della sua lunga e fortunata carriera. Poi non sono mancati i riferimenti alla sua vita privata benché l’attore sia solitamente molto riservato. Finalmente però Leonardo non si nasconde più e dopo diverse voci sull’argomento l’attore ha confermato di essere fidanzato. Lei si chiama Teresa ed è stata mostrata anche una foto dei due innamorati immortalati insieme. Su di lei Pieraccioni ha detto:

“C’ho una fidanzata, finalmente dopo tanto tempo, erano 10 anni. C’è cascata, è bellissima io la chiamo occhioni”.

Poi a Verissimo Pieraccioni ha spiegato che la sua caratteristica è la simpatia o, almeno, di non ostacolare quella di lui. L’attore ha però aggiunto che tutte le sue ex fidanzate erano simpatiche e che dunque può ritenersi fortunato.

La conduttrice di Verissimo senza scampo: l’attore ironizza sui figli

Infine Leonardo Pieraccioni, presente oggi tra gli ospiti della puntata, si è commosso vedendo alcune immagini della sua adorata figlia Martina. Avendo la ragazzina 11 anni Silvia Toffanin ha fatto notare all’attore che presto potrebbe fidanzarsi. Lui prima ha detto che ha già in programma di metterla in convento, poi però ci ha pensato su ed ha chiesto l’età del figlio della Toffanin. Quest’ultimo si chiama Lorenzo ed ha proprio 11 anni. Ecco allora che Leonardo Pieraccioni ci ripensa e apre al fidanzamento della figlia: