Verissimo, ospiti sabato 23 aprile: Silvia Toffanin prepara un ricordo speciale

Gli ospiti di Verissimo sabato 23 aprile 2022

Il weekend è alle porte e come ogni settimana il salotto di Verissimo è pronto a popolarsi di numerosi volti del mondo dello spettacolo e non solo. Come sempre l’appuntamento è per sabato pomeriggio, dalle ore 16:30, su Canale5. Spazio poi anche alla domenica ma con una puntata non inedita. Dalla settimana scorsa, infatti, Silvia Toffanin va in onda solo il sabato con le nuove puntate. Invece la domenica va in onda Verissimo – Le storie con le interviste più belle fatte dalla conduttrice. Per quanto riguarda la nuova puntata di domani, sabato 23 aprile, ci sarà uno spazio dedicato a L’Isola dei Famosi con Floriana Secondi. Come ogni sabato, inoltre, Silvia Toffanin ospiterà l’ultima eliminata di Amici: Carola Puddu. E ancora, spazio al cinema con il grande Leonardo Pieraccioni. Infine ci saranno Cristiano Malgioglio, con la sua incontrollabile simpatia, e Carolina Marconi, che torna a distanza di poco dall’ultima intervista.

Silvia Toffanin tra cinema, reality e talent

Dopo aver raccontato una storia molto triste con Crytical, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere Carola Puddu, ultima eliminata di Amici. La ballerina di danza classica, ex allieva di Alessandra Celentano, rivivrà il suo percorso all’interno della scuola con le bellissime immagini che Verissimo le ha preparato. Ci sarà spazio poi per una meravigliosa esibizione e per parlare del contratto di lavoro che le è arrivato la sera dell’eliminazione. La ballerina sarà Giulietta nel famoso spettacolo di Romeo e Giulietta. Direttamente da L’Isola dei Famosi interverrà Floriana Secondi, ex naufraga che fin da subito ha fatto molto parlare di sé. Si riderà poi con Leonardo Pieraccioni che da ieri è al cinema con il suo nuovo film che lo vede regista e protagonista insieme a Sabrina Ferilli. E ancora, spazio ai sentimenti con Carolina Marconi, in lotta per l’adozione di un figlio, e con Cristiano Malgioglio.

Verissimo omaggia Catherine Spaak

Infine, esattamente come accaduto domenica scorsa, anche questa, 24 aprile, andrà in onda Verissimo – Le storie. Si tratta di una sorta di “meglio di”, con le interviste più belle andate in onda. Questa volta Silvia Toffanin ha deciso di fare un omaggio a Catherine Spaak, scomparsa recentemente. Verrà mandata in onda, dunque, l’ultima intervista che l’attrice ha rilasciato alla Toffanin.