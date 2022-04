L’Isola dei Famosi: ecco perché Jovana è stata costretta ad abbandonare

Jovana Djordjevic rompe il silenzio dopo essersi ritirata dal reality show: “Ecco perché ho lasciato”

Una settimana fa la popolare naufraga è stata costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi senza dare troppe spiegazioni. E ovviamente di illazioni ne sono state fatte tante sui social. A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato la stessa ragazza in queste ultime ore. Difatti quest’ultima, con un lungo post pubblicato su instagram, ha rivelato che il motivo per cui ha deciso di abbandonare il gioco è legato alla sua salute:

“Ho avuto un piccolo pezzo di filo che è uscito dal seno. Dopo l’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa, con la perdita di peso, un punto è uscito e questo filo spuntava dal mio seno…”

E la showgirl ha scelto di fare ritorno in Italia per risolvere questo piccolo problema.

Isola dei Famosi, naufraga fa un importante chiarimento: “Io non mollo mai”

Jovana Djordjevic, sempre in questo lungo post pubblicato sul social fotografico, ha anche dichiarato che dopo aver risolto il problema avrebbe tanto voluto tornare in Honduras, ma purtroppo non è stato possibile. La ragazza ha poi tenuto a chiarire di non aver mai avuto la minima intenzione di abbandonare il programma:

“Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Io sono una che va sempre avanti! Sono andata per vincere, non per tornare…”

Purtroppo l’ex naufraga del reality, che giovedì scorso è stata costretta ad abbandonare, ha anche ammesso che ovviamente sulla salute non si scherza mai.

Jovana sulla sua esperienza nel reality show non lo nasconde: “Bella, ma anche molto difficile”

L’ex concorrente ha poi concluso questo suo lungo post su instagram esprimendo una sua opinione spassionata sulla sua esperienza all’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza non ha negato che è stata una bellissima avventura, ma allo stesso tempo anche molto difficile:

“E’ stata una delle esperienze più difficili e belle che abbia mai avuto e sono felice di averla vissuta, di aver avuto la possibilità di provare almeno…”

Quest’ultima ha inoltre ribadito di essere molto dispiaciuta per aver lasciato anzitempo il gioco: “Ci tornerei subito se fosse possibile!”