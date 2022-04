L’Isola dei Famosi: Estefania Bernal lancia una pesante accusa a Licia Nunez

Isola dei Famosi, nervi tesi tra due naufraghe: è scontro a Cayo Cochinos

E’ terminata anche questa nuova puntata del daytime del reality show. E anche stavolta ci sono stati nuovi accesissimi scontri. Cos’è successo? Licia Nunzez e Estefania Bernal hanno litigato furiosamente. Difatti la leader ha deciso di escludere quest’ultima dalla ricompensa guadagnata in seguito ad una prova che ha dovuto affrontare insieme a Nicolas Vaporidis (il leader dell’altra tribù). Una scelta che ha fatto andare su tutte le furie la naufraga argentina, la quale ha mosso pesanti accuse nei confronti della concorrente, asserendo che mai si sarebbe aspettata un atteggiamento simile dopo che l’avrebbe lasciata vincere la prova leader lunedì scorso:

“Hai già mandato me e Roger in nomination…E adesso questo? E’ una cattiveria! Ti ho fatto vincere la sfida leader e tu mi tratti così? Basta, non ci sto!”

Licia Nunez si difende dalle accuse mosse nei suoi confronti da Estefania: “Non ti ho mai chiesto niente”

La naufraga ha però subito rigettato al mittente tali accuse, asserendo di non aver mai e poi mai chiesto nessun favore alla modella argentina durante la prova leader per vincere: “Non ti ho mai chiesto niente…” La modella ha però continuato a rimanere ferma sulle sue posizioni, asserendo che invece avrebbe chiesto a tutti di lasciarla vincere ben due volte. Successivamente la leader ha rivelato in confessionale di credere che la concorrente argentina dell’Isola dei Famosi abbia semplicemente mollato la presa durante la sfida di resistenza solo perchè non avrebbe avuto più energie.

Alessandro Iannoni smentisce la leader a L’Isola: “Ha chiesto di vincere la sfida”

E’ poi intervenuto il giovane figlio di Carmen Di Pietro, il quale ha dato ragione senza se e senza ma ad Estefania:

“Confermo che Licia ha chiesto a tutti di vincere la sfida…Ha chiesto di mollare la presa…”

Licia in confessionale ha però continuato a dichiarare di essersi assolutamente meritata di vincere la prova leader perchè è stata in assoluto la più forte, con buona pace della sua rivale che ha mosso pesanti accuse nei suoi confronti: “Io me la sono meritata…E’ giusto che sia diventata leader…Quello che pensano loro onestamente non mi interessa assolutamente niente…”