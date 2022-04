L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo non le manda a dire ad Ilona: “Spietata”

Lory Del Santo affronta la sua rivale nel reality: l’affondo dopo la diretta

Ieri sera Ilona Staller ha perso il televoto contro Edoardo Tavassi ed è stata così costretta a lasciare la Palapa per andare a vivere a Playa Sgamada. Proprio lì ha ritrovato la sua ex amica, la quale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Cosa ha detto? Come mostrato nella puntata del daytime di oggi, l’ha affrontata asserendo di esserci rimasta male dal fatto che l’abbia mandata in nomination senza colpo ferire, nonostante si fosse sempre professata una sua grande amica ed alleata all’Isola dei Famosi:

“Tu sei la donna che più mi ha stupita qua…Mi hai sorpresa per la tua gentilezza, però mi hai stupita anche per la tua spietatezza…”

Secondo la naufraga la ex attrice di film per adulti non avrebbe un cuore.

Ilona Staller si difende all’Isola dei Famosi: “Non sono stata accolta bene”

La nuova arrivata a Playa Sgamada non ha certo nascosto di essere rimasta senza parole per la freddezza con cui è stata accolta da Lory Del Santo. E nel confessionale si è amaramente sfogata:

“Io non credo di essere una donna fredda…Una donna senza cuore…Doveva essere più gentile…Sono la nuova arrivata…”

Il loro botta e risposta è andato avanti ancora per un po’, e la showgirl ha continuato a esprimete perplessità nei confronti dell’ex d’attrice di film per adulti, la quale si è molto arrabbiata con Nicolas Vaporidis: “Non sei sembrata essere nemmeno un po’ dispiaciuta…”

L’Isola dei Famosi: faccia a faccia tra le due naufraghe dopo la puntata di ieri sera

Il confronto tra le due concorrenti è continuato di fronte ad un attonito Marco Senise. Ed in questa occasione Lory Del Santo ha chiesto a Cicciolina di scusarsi per l’atteggiamento tenuto nei suoi confronti. Quest’ultima ha accettato di buon grado, asserendo di aver capito l’errore commesso. E dopo questa ammissione le due concorrenti si sono abbracciate in segno di pace. Durerà? Chissà, intanto nell’altra Playa è arrivato Clemente Russo, il quale ha già detto di avere un obiettivo chiaro e tondo: quello di riportare serenità, visto quello che è successo tra i naufraghi in questi ultimi giorni. Ci riuscirà? Lo scopriremo nelle prossime puntate del daytime in onda su Canale 5 alle 16.40 circa.