Nicolas Vaporidis ci va giù duro con Ilona Staller: Licia Nunez non ci sta

L’Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis critica duramente la naufraga in diretta Tv

Poco fa Ilary Blasi ha mandato in onda una clip in cui ha mostrato ai telespettatori che in questi ultimi giorni a Cayo Cochinos il popolare attore romano non ha affatto speso parole al miele nei confronti dell’ex attrice di film per adulti, non facendo mistero di credere non stia facendo assolutamente niente per il bene del gruppo. Una volta finito l’RWM la conduttrice ha chiesto spiegazioni al diretto interessato, il quale ha subito tenuto a chiarire di non avere niente contro Ilona Staller, ma purtroppo le mancherebbe un po’ di volontà:

“In un’ottica di gioco le manca volontà…Approfitta delle persone intorno a lei che fanno tutto…”

Licia Nunez perde le staffe: “I pregiudizi fanno parte di tutti i concorrenti”

Ha poi preso la parola l’attrice, la quale ha subito preso le difese di Ilona Staller. Difatti la naufraga ha smentito nella maniera più assoluta Nicolas Vaporidis, asserendo che l’attrice di film per adulti avrebbe invece fatto tantissime cose in queste ultime due settimane all’Isola dei Famosi:

“I pregiudizi fanno parte di tutti i concorrenti…Ilona è venuta a pescare con me, ha pulito cactus, ha rastrellato…Ha fatto cose sempre in correlazione alla sua età…”

Secondo la concorrente, che poco prima è stata attaccata duramente da Vladimir Luxuria, molti naufraghi punterebbero il dito contro le persone senza sapere: “Nicolas non puoi dire che non ha fatto nulla…Ha fatto un percorso spettacolare…”

Ilona Staller stufa delle continue critiche: l’affondo al naufrago

Successivamente ha preso la parola la tanto contestata naufraga, la quale non ha fatto mistero di credere di essere stata presa di mira da Nicolas solo perchè non nutrirebbe particolare simpatia nei suoi confronti: “Secondo me mi attacca solo perché gli sto antipatica…Tutto qua…” Tuttavia il concorrente ha rispedito al mittente immediatamente tali accuse, confermando il fatto che la concorrente dell’Isola non avrebbe voglia di fare nulla e quindi sarebbe alla fine un peso un po’ per tutti. Quest’ultima ha però continuato a dire il contrario: “Che ne sa lui cosa faccio? Io di notte ho messo la legna sul fuoco mentre tutti stavano dormendo…”