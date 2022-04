L’Isola dei Famosi puntata stasera: espulso Silvano, tutti contro Lory Del Santo

Isola dei Famosi anticipazioni puntata di stasera, espulso Silvano de I Cugini di Campagna: cos’è successo

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato espulso ieri da L’Isola dei Famosi. Una notizia che non ha però sorpreso la maggior parte dei telespettatori perchè lunedì in diretta hanno sentito la sua bestemmia chiaramente. Adesso sono stati tanti a chiedersi sui social se nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi parlerà dell’espulsione di Silvano Michetti, magari concedendogli il diritto di dire la sua su tutta questa faccenda. Si ricorda che comunque in gara è rimasto l’altro membro dei Cugini di Campagna Nick.

Lory Del Santo criticata da diversi naufraghi dell’Isola dei Famosi: stasera ci sarà la resa dei conti?

In questi ultimi giorni Lory Del Santo ha fatto indispettire diversi naufraghi de L’Isola dei Famosi. Difatti sono stati tanti a puntare il dito contro la popolare naufraga per via di alcuni atteggiamenti. E ad esprimere maggiori perplessità nei suoi confronti è stata Roberta Morise, che dalla Playa Sgamada non ha risparmiato critiche feroci. A pensarla come lei anche Laura Maddaloni e pure altri naufraghi sulla Playa Accoppiada, tra cui Jeremias Rodriguez. E sono stati tanti sui social a credere che nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi vorrà parlare di tutta questa faccenda con Lory, la quale è stata presa di mira da Roberta, e tutti gli altri naufraghi coinvolti.

Lory Del Santo e Marco Cucolo contro Ilona Staller e Roger: chi verrà eliminato stasera all’Isola?

Nella puntata di stasera de L’Isola dei Famosi ovviamente Ilary Blasi rivelerà chi tra le coppie composte da Lory Del Santo e Marco Cucolo da una parte e Ilona Staller e Roger dall’altra dovrà abbandonare Playa Accoppiada per approdare sulla Playa Sgamada. In base ai sondaggi circolati online pare che a rischiare maggiormente di perdere questo televoto sia la coppia composta da Cicciolina e Roger. Andrà davvero così?