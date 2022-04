L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria attacca Licia Nunez: “Bugiarda”

Licia Nunez viene allo scoperto: “E’ vero, ho chiesto di essere aiutata a diventare leader”

In questi ultimi giorni la popolare attrice dell’Isola dei Famosi è finita al centro delle polemiche perchè diversi naufraghi hanno puntato il dito nei suoi confronti, asserendo che avrebbe chiesto a tutti di farle vincere la prova leader. Lei ha sempre smentito, fino a stasera. Difatti la concorrente ha dichiarato che ha fatto questa richiesta ad Alessandro Iannoni:

“Ho sbagliato, mi dispiace…Se potessi tornare indietro non chiederei mai al ragazzo di mollare la presa…”

Ha poi preso la parola il giovane, che ha dichiarato di credere che anche Estefania sia stata influenzata in qualche modo dalla richiesta dell’attrice: “Lei ha detto che diventare leader sarebbe stato importante per il suo percorso…Il nome mio comunque l’ha fatto…”

Vladimir Luxuria ci va giù duro nei confronti della naufraga: “Sei solo una bugiarda”

Successivamente Ilary Blasi ha voluto chiedere alla popolare opinionista in studio di esprimere un suo parere su tutta questa faccenda. Ed in questa circostanza non c’è andata giù leggera nei confronti di Licia Nunez, che è finita nel mirino di Estefania:

“Intanto credo che abbiamo scoperto una cosa importante…La naufraga ha mentito…Per un po’ bugiarda sei stata…”

E il pubblico in studio a L’Isola dei Famosi non ha potuto far altro cha applaudire l’opinionista. In questa circostanza c’è anche da segnalare come la naufraga non ha proferito parola, preferendo non controbattere.

Alessandro ed Estefania nel mirino dell’opinionista dell’Isola dei Famosi: “Non dovete prendere in giro il pubblico”

Vladimir Luxuria non ha poi speso parole al miele nei confronti degli altri due naufraghi, che hanno permesso a Licia Nunez di diventare leader della loro tribù:

“Volevo dire ad Estefania ed anche ad Alessandro che se volete fare la gara dovete farla in maniera corretta…Non dovete prendere in giro il pubblico…”

Difatti secondo la popolare opinionista i due concorrenti hanno commesso un errore: “Voi siete complici quanto e come Licia…Voi avreste dovuto dire no…Avreste dovuto fare la sfida e cercare di vincerla…” L’opinionista ha poi voluto lanciare un altro affondo nei loro confronti, asserendo di credere non siano stati assolutamente corretti in questa occasione.