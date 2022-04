L’Isola, Nicola Savino sull’addio di Simona Ventura: “Ha lasciato una voragine”

L’opinionista dell’Isola dei famosi torna sulla conduttrice più nota: le sue parole sul rumoroso addio

Anni fa L’Isola dei famosi era differente da quella che negli ultimi tempi è approdata sulle reti Mediaset. A condurre c’era una popolarissima Simona Ventura, all’apice della sua gloriosa carriera. E proprio dopo il suo dolorosissimo addio al timone del reality è sbarcato Nicola Savino, oggi opinionista. Il presentatore ha rilasciato una intervista a TV Sorrisi e canzoni dove ha parlato a 360° del programma, tornando appunto su uno dei ribaltoni che più hanno segnato la storia di questo format, lanciato dalla Rai all’alba degli anni 2000 e capace di portare alla popolarità tanti volti:

Mi sto divertendo più ora di quando lo conducevo. Ai tempi ero un esordiente e se ne era appena andata Simona, che aveva lasciato una voragine, ma mi sembra che siamo comunque riusciti a fare un ottimo lavoro

ha raccontato lo speaker radiofonico.

Nicola Savino rivela i propri gusti: “Ecco i naufraghi che mi piacciono in questa edizione”

Proseguendo poi l’intervista concessa a Sorrisi e canzoni l’opinionista dell’Isola, che accanto a Vladimir Luxuria racconta quanto accade nel reality di Canale Cinque, ha scoperto anche le carte riguardo alle sue preferenze. Il conduttore non si è sbilanciato più di tanto, ammettendo che sono diversi i personaggi che hanno attirato la sua simpatia: “Amo molto le signore come Ilona Staller e Lory Del Santo, mi sarebbe piaciuto vedere in finale i Cugini di campagna se non fosse stato squalificato uno dei due” – ha ammesso l’ex presentatore del programma – .

Il volto noto del reality di Canale5 apre alla possibilità: “Magari potrei fare l’inviato”

Nicola Savino nel corso di questa nuova edizione del reality di Canale Cinque si sta confermando come uno degli artisti più poliedrici che l’Italia è in grado di vantare. Nel corso delle prime puntate del programma non mancati siparietti estremamente divertenti e opinioni su quanto accaduto in Honduras, una terra che potrebbe spingere l’opinionista a considerare anche una clamorosa ipotesi: “Magari potrei pensare di fare l’inviato visto che mi piace viaggiare”. Scartata invece la opzione concorrente, visto che la fame si rivelerebbe un ostacolo troppo complicato da affrontare.