Luca Salatino, la scelta a UeD è ancora lontana: “Sono molto frastornato”

Luca Salatino non sa ancora chi sarà la sua scelta: “Essere un tronista non è facile”

Il tronista rimasto a Uomini e Donne, ovvero il dating show condotto da Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale ufficiale della trasmissione dove ha parlato delle sue corteggiatrice e anche della sua esperienza come tronista dicendo che “non è facile” perché a volte pensa di più a una ragazza piuttosto che all’altra; ma comunque si tratta di un’esperienza davvero unica, totalizzante, e le persone che stanno dietro al programma gli stanno vicino e lo supportano in tutto e per tutto. Vivere parallelamente più rapporti e percorsi emozionali non è facile, ma lui andrà fino in fondo perché vuole assolutamente uscire dallo studio innamorato e felice.

Uomini e Donne: cosa pensa il tronista di Lilli, Aurora e Soraia

Ma cosa pensa Luca Salatino delle sue corteggiatrici? Tolto il fatto che con Aurora è (è scattato il bacio), su Lilli ha dichiarato che con lui ha parlato subito di futuro e ha detto molte parole importanti, ma purtroppo ha deciso di andarsene via all’improvviso lasciando tutti di stucco. Su Soraia, invece, ha detto che gli ha dato molto fastidio la sua frecciatina a Matteo Ranieri e sulla scelta fatta nello studio. Lui è molto legato all’ex tronista e queste cosa proprio non gli è piaciuta. Con Matteo si sente tutti i giorni e gli mancano moltissimo i giorni passati insieme in casetta.

“La Pasqua è per me un tasto dolente”: la triste confessione di Luca Salatino

Domani è Pasqua ma per il tronista Luca è “un tasto dolente” perché gli vengono subito in mente ricordi legati alla famiglia, di quando erano tutti assieme, con i suoi amati nonni. La sua nonna preparava sempre la pasta fatta in casa. Ora lui spera di trovare una donna che sappia capirlo, amarlo per quello che è, e che non lo lasci e non lo tradisca mai. Ora il suo percorso sta procedendo tra alti e bassi e non si sa ancora quando deciderà di compiere la sua scelta sentimentale. Le sue corteggiatrici sono pronte e chissà chi sarà a rubargli il cuore in maniera definitiva.