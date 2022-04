Anticipazioni Uomini e Donne oggi: scatta il bacio tra Luca Salatino ed Aurora

Uomini e Donne, puntata di oggi: Luca Salatino sempre più vicino ad una corteggiatrice

Oggi andrà in onda una nuova puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ed in questa occasione ampio spazio verrà dedicato al tronista romano, che in questi giorni è uscito in esterna con le sue corteggiatrici. Proprio in esterna è scattato il bacio con Aurora. Nonostante questo bacio però il tronista pare non avere le idee chiarissime su quale corteggiatrice scegliere. Difatti il ragazzo non ha certo mai fatto mistero di essere molto attratto anche da Soraia, con la quale è riuscito a costruire un ottimo rapporto. Chi sarà la corteggiatrice che riuscirà a fare breccia nel suo cuore?

Luca non si arrende e andrà a riprendersi la corteggiatrice Lilli: la convincerà a tornare?

Nella puntata di oggi i telespettatori avranno modo di vedere il tronista andare a riprendersi la rivale di Aurora e Soraia, che nella puntata scorsa ha deciso di abbandonare definitivamente Uomini e Donne. Il motivo? Quest’ultima ha deciso di abbandonare il dating show dopo aver visto in questi giorni il tronista molto complice con Aurora. Il protagonista del programma, che ieri è rimasto spiazzato, è però convinto di poterla convincere a tornare in studio. Per tale ragione ha deciso di andarsela a riprendere. Oggi si scoprirà se riuscirà a convincerla o meno.

Anticipazioni UeD, Biagio Di Maro chiude con Iolanda: i due opinionisti furiosi

Maria De Filippi chiamerà poi al centro dello studio il popolare cavaliere napoletano, che in questi giorni è uscito con una nuova dama, con la quale però non è scattata la classica scintilla. Difatti quest’ultimo ha rivelato a tutti di non avere più intenzione di conoscerla chiudendo di fatto la frequentazione. Ovviamente questa scelta farà scoppiare un vero e proprio caos in studio. Difatti Tina Cipollari e Gianni Sperti sono andati su tutte le furie puntando il dito contro il cavaliere, il quale si è però difeso con le unghie e con i denti. Successivamente la conduttrice farà accomodare al centro dello studio la dama Daniela, la quale è impegnata in questi giorni a conoscere meglio il cavaliere Davide. I due potrebbero decidere di lasciare il programma per conoscersi meglio?