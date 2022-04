Lulù Selassiè vittima di bullismo sui social: interviene Sonia Bruganelli

Lulù Selassiè bullizzata sul web, opinionista del GF Vip ne è certa: “Deve ignorare”

In queste ultime ore Sonia Bruganelli ha giocato con i suoi tanti follower su instagram al gioco delle domande e risposte. In questa occasione c’è chi le ha fatto notare che la principessa Selassiè è stata presa di mira sui social, cogliendo la palla al balzo per chiederle un’opinione. A questo punto la moglie di Paolo Bonolis ha dapprima rivelato di non essere a conoscenza di questa intricata faccenda, e successivamente ha voluto comunque consigliarle di ignorare questi classici leoni da tastiera:

“Non sono al corrente del bullismo che subisce Lulù ma spero che lei sia più forte e ignori i tanti stupidi del web…”

Sonia Bruganelli esprime la sua opinione su Giulia Salemi: “Devo ammettere che mi ha colpito molto”

C’è stato poi chi su instagram ha voluto chiedere all’opinionista di dire la sua sulla popolare influencer, che quest’anno ha condotto il GF Vip Party su Mediaset Infinity al fianco di Gaia Zorzi. E la moglie di Paolo Bonolis, con estrema schiettezza, ha rivelato di essere rimasta colpita tanto dalla sua bellezza:

“Una ragazza davvero molto bella. Non l’avevo mai vista da vicino e mi ha colpito molto…”

Le hanno poi chiesto quando la inviterà nella sua trasmissione web a parlare della sua ultima fatica letteraria, il cui titolo è ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’. E l’opinionista, che giorni fa non ha lesinato critiche a Barbara d’Urso, ha subito risposto di sperare di poterla intervistare molto presto.

Grande Fratello Vip: l’opinionista ci sarà nella prossima edizione? Parla lei

Su instagram hanno poi chiesto a Sonia Bruganelli se ci sarà o meno nella prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, confermatissimo dopo gli ottimi ascolti ottenuti quest’anno. E quest’ultima ha subito dichiarato che è stata un’esperienza davvero unica, ma che crede rimarrà anche l’unica: “E’ stata una bella esperienza, ma credo che rimarrà unica…” Adesso c’è da capire chi prenderà il suo posto a settembre. Diversi rumor hanno riportato che in pole position dovrebbe esserci Soleil Sorge, che con il suo caratterino sarà sicuramente capace a mettere in difficoltà i concorrenti.