Mahmood e Blanco inarrestabili: successo senza limiti due mesi dopo Sanremo

Sanremo 2022, successo senza tempo per i vincitori: le certificazioni

Sono passati oltre due mesi dal termine del Festival di Sanremo 2022 e ancora oggi le canzoni uscite dalla kermesse continuano a risuonare. Per utilizzare una citazione tra le canzoni più apprezzate, O forse sei tu di Elisa, verrebbe da dire ‘Quella musica risuona in ogni parte’. Ed è proprio così, visto che sia il brano della seconda classificata che quello dei trionfatori della rassegna musicale Mahmood e Blanco continuano a macinare ascolti e successo. In particolar modo Brividi prosegue ad infrangere record e a spopolare anche all’estero. Se non risultano essere poi così sorprendenti i tre dischi di platino ottenuti da Mahmood e Blanco (prossimi partecipanti all’Eurovision 2022 trasmesso a maggio su Rai1), è una vera sorpresa invece il riscontro ottenuto da Tananai, che si è piazzato ultimo con la sua ‘Sesso occasionale’ al Festival ma con un disco di platino ottenuto dal brano. Ulteriori testimonianze del lavoro ottimo svolto da Amadeus.

Mahmood e Blanco volano: pronta la partecipazione all’Eurovision

Nel frattempo si avvicina sempre di più il gran momento per Mahmood e Blanco, che nelle prossime settimane proveranno a difendere il trionfo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest del 2021. Il prossimo mese di maggio infatti i vincitori di Sanremo 2022 saliranno sul palco di Torino per onorare il tricolore, spinti dai tantissimi fan pronti a fare il tifo per loro. Nei giorni scorsi è stato svelato quando i due artisti si esibiranno precisamente e la notizia ha ovviamente attirato i seguaci dei due famosi artisti. Non resta che attendere il tanto atteso momento, nel frattempo il pubblico continua ad apprezzare e scaricare Brividi, che continua a volare anche sulle principali piattaforme musicali.

Sanremo, quante sorprese: un altro protagonista doppio disco di platino

Tra i cantanti in gara più apprezzati allo scorso Festival di Sanremo non si può non citare Irama, che ha commosso tutti con la sua Ovunque sarai dedicata alla nonna. L’artista lanciato da Amici di Maria De Filippi, che ha partecipato tre volte tra i big nella kermesse musicale ha ottenuto due dischi di platino nelle scorse settimane, segno di quanto il brano sia stato accolto favorevolmente dagli appassionati di musica e ovviamente dai fan di Filippo Maria Fanti.