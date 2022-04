Maria De Filippi perde le staffe: accuse pesanti di Tina Cipollari contro…

Ida Platano nel mirino dell’opinionista di Uomini e Donne: “Potresti essere qua per pubblicità”

Quest’ultima puntata del dating show è iniziata all’insegna delle polemiche. Cos’è successo? Tina Cipollari ha attaccato nuovamente la popolare dama di origini bresciane, arrivando anche a fare delle pesantissime insinuazioni:

“Potresti essere nel programma solo per pubblicità, altro che amore…Non sei triste quando pubblicizzi i prodotti su instagram? Ci fai dei solidi eh…”

La dama ha però rigettato al mittente immediatamente tali accuse, asserendo di non aver mai pensato neppure una mezza volta di sfruttare il programma per guadagnare:

“Non sono mai venuta qua per uno scopo economico! Io lavoro ce l’ho…Non ho bisogno di soldi…”

La donna, a scanso di equivoci, ha poi voluto puntualizzare di non aver mai preso in giro nessuno

Maria De Filippi è una vera e propria furia: l’affondo a Diego ed Alessandro

Ha poi preso la parola la popolare conduttrice di UeD, la quale è andata su tutte le furie nei confronti dei due cavalieri, che in passato hanno frequentato Ida Platano, visto che non hanno detto ‘A’ dinanzi alle accuse mosse dall’opinionista oggi in puntata:

“Nè Diego né Alessandro alzano la mano per difendere il loro rapporto con una donna…Difendono tanto le donne e in questa occasione dinanzi a certe accuse voi zitti…Complimenti davvero!”

La conduttrice, visibilmente arrabbiata come non mai, ha poi voluto puntualizzare di credere che le perplessità di Tina ci possano anche stare, ma la loro non reazione assolutamente no: “Che voi due stiate zitti è davvero terribile…Terribile!” E il pubblico in studio ha applaudito in segno di assoluta approvazione.

Alessandro Vicinanza fa arrabbiare la conduttrice: “Non hai avuto un atteggiamento da uomo”

Maria De Filippi si è poi rivolta proprio al cavaliere salernitano, asserendo di credere che lui abbia fatto la figura peggiore in questa occasione:

“Tu credimi peggio! Armando ti dice che sei venuto qua per sfruttare la popolarità di Ida e la accusi di non difenderti…Adesso fai la stessa cosa…Non è un atteggiamento da uomo…”

A quel punto l’ex di Ida è rimasto totalmente spiazzato, limitandosi a dire: “Non ho sentito la necessità di intervenire…” La conduttrice però non ha voluto sentire ragioni continuando a criticare l’atteggiamento di quest’ultimo.