Uomini e Donne, Maria De Filippi durissima oggi: Alessandro costretto a decidere

Alessandro Vicinanza pensa ancora a Federica: arriva la scelta inaspettata nel programma pomeridiano di Canale5

Sarà una puntata piena di sorprese quella odierna nel salotto rosa di Canale5. La settimana nel programma condotto, ormai da ben venticinque edizioni, da Maria De Filippi si chiuderà con le peripezie sentimentali dei protagonisti del segmento senior, di tronisti e corteggiatori. In particolare al centro dell’attenzione finirà l’ex di Ida Platano che nelle scorse puntate ha fatto molto scalpore per via delle sue avances a Federica Aversano. La corteggiatrice di Matteo Ranieri però aveva rifiutato la corte del protagonista del trono over. Oggi però verrà chiamata di nuovo in causa nell’appuntamento dell’8 aprile. Il cavaliere infatti continuerà a sostenere di pensare ancora a lei e la conduttrice di Canale5 lo inviterà, senza mezzi termini, a prendere una decisione senza tergiversare oltre. Il partenopeo discuterà con Ida Platano e sarà chiamato a scegliere se continuare il suo percorso nella trasmissione dell’ammiraglia Mediaset, oppure inseguire Federica Aversano fuori dal programma.



Luca Salatino delude: un gesto per la nuova corteggiatrice ferisce Lilli e Soraia

Dopo aver parlato del trono over, sarà il tronista romano a sedere al centro dello studio del programma del day time pomeridiano di Canale5. Rimasto con due ragazze, il ragazzo sembrava essere proiettato verso la scelta, ma un nuovo ingresso ha cambiato tutto, facendogli perdere la testa. Nelle scorse puntate infatti il bel romano era uscito con Aurora, una nuova corteggiatrice, e proprio su di lei aveva usato parole lusinghiere che avevano spiazzato le sue pretendenti storiche. Oggi nel salotto rosa dell’ammiraglia Mediaset il ragazzo racconterà di aver scelto proprio la nuova ragazza per un’esterna, lasciando a casa le altre. Ma non è tutto! Il protagonista del talk dei sentimenti Mediaset ammetterà di avere una preferenza per lei. Parole che feriranno Lilli e Soraia nella puntata dell’8 aprile di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne, esterne sciape per la nuova tronista: la produzione evita la messa in onda

Intanto oggi nel salotto di Canale5 non si parlerà di Veronica Rimondi. In particolare verrà riferito che le ultime esterne fatte dalla ragazza non sarebbero particolarmente degne di nota, per questo la scelta della redazione del programma sarà quella di evitare la messa in onda. Non è escluso però che la nuova arrivata possa essere protagonista delle dinamiche sentimentali mostrate su Canale5 la prossima settimana. Stay tuned!