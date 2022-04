Mattino 5, Floriana Secondi e l’affondo di Zequila: “E’ stata una zavorra”

Antonio Zequila è una furia contro una naufraga de L’Isola dei Famosi: l’affondo in diretta

Stamattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino Cinque. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata al reality show adventure e a ciò che è successo ieri sera in puntata. Tanti gli ospiti in studi, tra i quali anche il primo naufrago ad essere stato eliminato in questa edizione. Proprio quest’ultimo ha subito colto la palla al balzo per sferrare un bell’affondo nei confronti di Floriana Secondi, rea di essere stata la causa della sua eliminazione:

“Ho fatto una scelta infausta…Per me lei è stata una zavorra…Lei è stata nominata a prescindere ed io ci sono andato di mezzo…”

Floriana Secondi e il retroscena dell’ex naufrago: “Ha pianto lacrime di coccodrillo”

Successivamente ha preso la parola Federica Panicucci, la quale ha voluto far presente ad Antonio Zequila che nel momento in cui ha scelto di far coppia con la verace naufraga a L’Isola dei Famosi è scoppiato un vero e proprio caos: “Quando tu l’hai scelta all’inizio ha reagito malissimo…Te ne ha dette di tutti i colori…” A quel punto l’ospite del programma mattutino, che non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti di Jeremias, ha colto subito la palla al balzo per svelare un retroscena sulla concorrente:

“L’anno scorso mi aveva mandato un messaggio dove piangeva lacrime di coccodrillo perchè non era stata scelta…Allora quest’anno l’ho scelta per fare coppia nel reality e l’ha presa malissimo…”

Alla fine l’attore ha fatto presente nuovamente che questa scelta non ha giocato assolutamente a suo favore per il proseguo nel gioco: “Mi sono dato la zappa sui piedi…”

Patrizia Groppelli asfalta l’attore a Mattino Cinque: “Alla tua età vivi ancora con tua madre”

Ha poi preso la parola la compagna del popolare giornalista Sallusti lì presente in studio per commentare il reality. Ed in questa circostanza ha sferrato un bell’affondo a Zequila perchè alla sua età continua a vivere con sua madre: “Tu non fai niente…Fa tutto tua madre…Vivi ancora nella camerata con tua madre…” Quest’ultimo però non c’è stato a subire passivamente i suoi attacchi dichiarando: “Ti informo che io ho una casa a Roma…Mia mamma ha delle patologie e le sto vicino…”