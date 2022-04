Isola, Antonio Zequila deluso da Jeremias Rodriguez: “Mi si è rivoltato contro”

Isola, Antonio Zequila non se lo aspettava da Jeremias Rodriguez: “Mi si è rivoltato contro”

Antonio Zequila un ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2022 ha concesso un’intervista nel format dedicato al programma condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’attore non ha nascosto di essere rimasto deluso dall’atteggiamento che ha avuto Jeremias Rodriguez in Honduras, visto che ha dichiarato: “Gli ho fatto un sacco di complimenti, poi a un certo punto mi si è rivoltato contro, che ne so, mi ha preso per un altro”.



L’attore svela un retroscena sul fratello di Belen e Cecilia: “Ha mortificato il padre”

Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, l’attore cinematografico e di fotoromanzi è stato ospite del programma Isola Party. Il 58enne per iniziare sull’esperienza vissuta in Honduras ha dichiarato: “Volevo fare un isola un po’ più tranquilla”. Alla domanda se Lory Del Santo potrebbe vincere questa edizione, ha risposto invece: “Non voglio fare discorsi molto seriosi, però una Lory che ha perso due figli, forse una vittoria potrebbe darle tanto, se lo meriterebbe con tutto il cuore, e potrebbe essere un regalo dopo le tragedie che ha subìto. Lei è una forte, ha sempre la battuta sopra le righe. Ti sorprende sempre”. A questo punto l’ex naufrago ha rotto il silenzio sul fratello di Belen e Cecilia: “Si è comportato malissimo nei miei riguardi perchè nonostante mi abbia nominato gli ho dato il mio maglione, i miei pantaloni per coprirsi la notte quando non aveva il sacco. Mi ha accusato di essere un uomo viscido una cosa che non mi appartiene”. L’attore ha svelato un retroscena sul concorrente argentino:

“Ha fatto un gesto orribile, quando ci hanno portato nella casetta mentre gli autori ci stavano parlando ha detto a Gustavo stai zitto, l’ha mortificato, e questo è il quarto comandamento dei dieci comandamenti, onora il padre e la madre. Gustavo si è messo a piangere e mi ha confidato un segreto”.

Antonio ha continuato a criticare il figlio di Gustavo: “E’ un uomo arrogante, mi ha dato pure del viscido, mi sembra un po’ troppo. Sono rimasto male perchè avevo un empatia con Gustavo, eravamo come fratelli, stavamo sempre insieme”.

Isola, l’ex naufrago si lamenta di Floriana Secondi: “Una persona logorroica”

Sempre durante la chiacchierata, l’attore ha parlato della convivenza forzata con Floriana Secondi in Honduras: “Mi sono trovato legato ad una cintura con lei che è logorroica, quindi ho dovuto subìre una persona quando io amo il mare, diciamo è stata un po’ una palla al piede in tutti i sensi”. L’ex naufrago subito dopo ha sottolineato che quando sono stati liberati ha preso le distanze dalla 44enne, criticandola: