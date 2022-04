Mauro Perfetti, oroscopo della settimana a Detto Fatto: previsioni 22-28 aprile

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 22, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo dell’astrologo di Detto Fatto per la prossima settimana: previsioni fino al 28 aprile

Come ogni venerdì Mauro Perfetti ha fornito le previsioni zodiacali della settimana per tutti i 12 segni nel programma di Bianca Guaccero partendo dai primi quattro.

ARIETE: Fine settimana perfetto per organizzare una rimpatriata, la fortuna viene in soccorso quando si è carichi e ottimisti quindi carichiamoci!;

TORO: Ci sono ben 8 stelle che hanno deciso di stare dalla tua parte, magico momento di ripresa, nel lavoro non avrai rivali perché sarà impossibile fermarti;

GEMELLI: Fine settimana perfetto per una gita in compagnia di chi ti fa stare bene, non accettare le provocazioni e farai ricrede chi si opponeva al tuo operato;

CANCRO: Donerai e riceverai tanti sorrisi, nel lavoro si prevede un gran rifiorire di idee e buoni propositi per il futuro che avrai modo di portare al successo.

Mauro Perfetti, cosa dicono le stelle? Le previsioni dal 22 al 28 aprile

L’oroscopo dell’astrologo a Detto Fatto dal 22 al 28 aprile continua spiegando cosa dicono le stelle, soprattutto su amore e lavoro per gli altri quattro segni.

LEONE: Fine settimana incendia la passione ma non cadere nell’ossessione, nel lavoro potresti conoscere qualche piccolo momento di incertezza ma vai avanti tranquillo;

VERGINE: Una parte di stelle farà di tutto per ammaliarti ma tu non perdere la testa e non mettere a rischio l’amore vero e autentico, nel lavoro fai attenzione e chiarisci i malintesi;

BILANCIA:Fine settimana ricco di sorpresa con l’equilibrio ritrovato, nel lavoro buon momento per riprogettare il tuo futuro professionale con geniali intuizioni;

SCORPIONE: Le stelle si daranno da fare per conquistare ciò che più ti sta a cuore, la complicità nella coppia sarà perfetta, nel lavoro avrai modo di trasformare le idee in guadagno.

Detto Fatto, l’oroscopo dell’astrologo per gli ultimi quattro segni

Infine le previsioni di Mauro Perfetti della settimana si concludono con gli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Fine settimana perfetto per tuffarti tra le braccia di chi ami, ricaricati a dovere di buona energia per affrontare la vita di tutti i giorni;

CAPRICORNO: Hai dalla tua l’intero panorama stellare che ti puoi aiutare a rinsaldare legami affettivi e a progettare una vera e propria rinascita nel lavoro;

ACQUARIO: Sei proprio strano perché desideri amare ma fai di tutto per essere indipendente, sfrutta la settimana per scoprire cosa scegliere per sentirti meglio;

PESCI: Nel cielo non hai neanche una stella contraria! Rinforzata complicità con le presone della tua vita, nel lavoro intuito e fortuna ti guideranno nei tuoi obbiettivi.