Oroscopo di Mauro Perfetti a Detto Fatto: previsioni del weekend di Pasqua

Aprile 15, 2022

Mauro Perfetti e le previsioni del weekend pasquale e della settimana dei primi quattro segni

Puntuale come sempre anche in questo Venerdì Santo il noto astrologo ha fornito il suo oroscopo a Detto Fatto dal 16 al 21 aprile, partendo con le previsioni dei primi quattro segni soffermandosi su amore e lavoro.

ARIETE: Oggi e domani sei esortato a riflettere al vero valore che dai alle tue relazioni, nel lavoro la tua impazienza lascerà il posto a scelte azzeccate;

TORO: Le tribolazioni sono finite e puoi contare sul favore delle Stelle che ti regaleranno l’energia giusta, l’amore ti vuole accattivante e spensierato, rinascita nel lavoro;

GEMELLI: Fine settimana magico per l’amore e fortunato per i progetti di lavoro, Marte da opportunità per proteggere e migliorare tutto ciò a cui tieni;

CANCRO: Pasqua illuminata di tanta buona energia, momento propizio per rinnovare il tuo lavoro o cambiarlo per qualcosa di più appagante.

Oroscopo dal 16 al 21 aprile a Detto Fatto: cosa dicono le stelle per il weekend di Pasqua

Mauro Perfetti nel programma di Rai2 ha continuato le sue previsioni del weekend e della settimana con gli altri quattro segni.

LEONE: Non perdere tempo a correre dietro a chi non ti merita più, il cielo è pronto ad assisterti sia in amore che nel lavoro, lunedì e martedì giornate fortunate;

VERGINE: Luna ti sostiene per regalarti una Pasqua con i fiocchi da trascorrere fuori città con chi ti fa stare bene, attento ai dispetti di Marte;

BILANCIA: Oggi e domani avrai modo di scoprire su chi puoi contare per favorire la serenità sia in amore che nelle amicizie, nel lavoro non farti scappare le propizie coincidenze martedì e mercoledì;

SCORPIONE: Superlativa congiunzione astrale per una settimana promettente per ringiovanire il rapporto ed azzeccare un’intuizione, e avrai modo di riprenderti tutto quello che ti spetta.

Le previsioni zodiacali svelate oggi nel programma di Rai2: stelle del fine settimana di Pasqua

L’astrologo ha concluso l’oroscopo del weekend di Pasqua e della settimana con le previsioni degli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Pasqua all’insegna dell’amicizia rinforza i legami che meritano e uno può benissimo aiutarti a realizzare ciò che speri, dai retta al tuo istinto;

CAPRICORNO: La rigenerante Luna lascia ben sperare in una super Pasqua da condividere con gli affetti e gli amici di una vita, nel lavoro cresce la motivazione a guardare avanti;

ACQUARIO: Scappa a gambe levate dallo stress per trascorrere una Pasqua spensierata, nel lavoro martedì e mercoledì potenzia il gioco di squadra;

PESCI: Si parte con il botto per proseguire ancora meglio, la favorevole Luna lascia presagire una Pasqua a dir poco rigenerante e spensierata, momento generoso.