Michelle Hunziker, decisione sul suo futuro: dopo Striscia la vedremo a…

La conduttrice e i programmi dopo Striscia la notizia: ecco dove sarà impegnata la Hunziker

Adesso è il momento di concentrarsi sull’avventura a Striscia la notizia per Michelle Hunziker, tornata a far coppia con l’amico Gerry Scotti. Per la showgirl, almeno per quanto riguarda il lato professionale, è un periodo particolarmente felice e sull’agenda della ex moglie di Eros Ramazzotti sono già fissati dei nuovi impegni. Nei mesi scorsi la bellissima e bravissima conduttrice di Mediaset e più nello specifico di Canale Cinque ha realizzato il suo grande sogno, quello di condurre un one woman show, Michelle Impossibile. Due puntate che hanno totalizzato ascolti molto importanti e reunion storiche, come quella con l’ex marito Ramazzotti. Stando a quanto riportato da Dagospia lo show farà presto il suo ritorno. Una seconda edizione che dovrebbe aumentare il numero delle puntate con l’inizio delle registrazioni fissato il prossimo autunno. Possibile dunque che il format approdi in tv nei primi mesi del 2023.

Michelle tornerà con la nuova edizione di All together now?

Ancora prima del successo con Michelle Impossible e del ritorno dietro il bancone di Striscia la notizia la Hunziker è tornata protagonista con il suo All together now. Tuttavia il format musicale condotto dalla presentatrice italo-svizzera nel corso dell’ultima edizione non ha brillato per ascolti e pubblico ottenuto. Ad oggi è dunque complicato capire se il programma tornerà, anche se Mediaset ha sembra dimostrato di tenere in maniera particolare al programma. Non è assolutamente da escludere dunque un possibile ritorno nel 2022, magari il prossimo autunno. Ne sapremo meglio alla presentazione dei palinsesti televisivi per quanto riguarda la prossima stagione. Inoltre non dovrebbe mancare il ritorno a Striscia la notizia.

Il nuovo amore della showgirl dopo Trussardi

Dopo i recenti problemi fisici per Michelle Hunziker è tempo di godersi l’amore. La showgirl infatti avrebbe dimenticato Tomaso Trussardi con Giovanni Angiolini, medico che ha preso parte anche al Grande Fratello in passato. Dunque non sembrano esserci margini per un ricongiungimento con l’ex marito ed entrambi sembrano ormai indirizzati verso una nuova vita lontana dal passato. Anche se si sa, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano…