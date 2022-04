Miriana Trevisan esce allo scoperto: “Al GF Vip sono stata manipolata”

La ex concorrente svela alcune dinamiche del GF Vip: è accaduto nella casa di Cinecittà

Il Grande Fratello Vip è ormai archiviato ma a distanza di settimane gli ultimi concorrenti continuano a commentare la loro esperienza nel reality di Canale Cinque. Tra i personaggi più apprezzati dell’ultima edizione troviamo certamente Miriana Trevisan, che ha parlato nel corso di una intervista al noto settimanale Chi gestito da Alfonso Signorini. Tra le pagine della rivista la ex moglie di Pago, altro ex gieffino e volto noto di vari programmi italiani, ha ricordato alcuni episodi e momenti relativi all’esperienza nel programma:

Mi hanno descritta come una manipolatrice quando in realtà chi manipolava erano proprio Soleil e Katia. Io in quella casa volevo portare la gentilezza e la sincerità in un luogo dove c’erano trame e bugie. Avrei dovuto ascoltare di più i consigli di chi mi voleva bene nella casa

ha raccontato l’ex velina.

Miriana Trevisan chiarisce come sono andate le cose con un ex gieffino: “Aveva l’anima non pulita”

La seconda parte dell’avventura di Miriana Trevisan nella casa di Cinecittà è stata segnata dalla storia d’amore particolarmente turbolenta con Biagio D’Anelli. Una volta uscita dalla casa l’ex valletta ha voluto subito mettere un punto al rapporto con l’opinionista, che nel frattempo si sarebbe già rifatto una vita, e nel corso dell’intervista rilasciata a Chi sono emersi nuovi dettagli: “Di lui non sono stata capace di cogliere l’anima non pulita. Tutti nella casa mi avevano avvertito. E’ vera la storia che non volevo dargli il mio numero. Non volevo più sentirlo, sono stata ingenua sia con lui che con Nicola”.

GF Vip, la storica velina spiega chi sono i concorrenti che le sono entrati nel cuore

Per alcuni concorrenti che hanno in qualche modo ostacolato il suo percorso ce ne sono altri che invece hanno reso indimenticabile l’avventura al GF Vip della storica ballerina di Striscia. Parlando alla rivista di Alfonso Signorini l’ex gieffina ha ammesso chi sono gli ex inquilini che le hanno semplificato l’avventura nel reality: “Porterò nel cuore sempre Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassié, Sophie Codegoni e ovviamente Manila Nazzaro” – ha rivelato – .