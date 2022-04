Morta concorrente di Reazione a catena: Marco Liorni, struggente addio

Reazione a catena, morta Lucia Meneghini: il ricordo del conduttore

Grave lutto per il mondo della tv e in particolare per un noto programma di Rai Uno, Reazione a catena. Lucia Menghini, 31 anni, ha perso la vita in un incidente stradale in Giordania, dove si trovava in vacanza con due sue amiche che adesso sono ricoverate in terapia intensiva all’ospedale di Amman. La notizia nel giro di qualche ora si è sparsa a macchia d’olio ed è divenuta virale soprattutto sui social e condivisa da chi ha sempre seguito il game show della Rai. Tra coloro che hanno ricordato la tirocinante anestesista di Foligno c’è stato ovviamente anche Marco Liorni, che ha dedicato un pensiero commovente in memoria della campionessa che con il suo sorriso e con grande cultura è entrata nelle case degli italiani.

Marzo Liorni, le commoventi parole sui social in ricordo della campionessa sui social

Appena appresa la drammatica notizia Marco Liorni ha subito messo mano ai social per comunicare le proprie sensazioni. Dopo aver saputo dell’incidente di Lucia Menghini il presentatore Rai ha postato queste parole su Instagram:

Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie.

Un momento dunque molto triste per tutti coloro che hanno avuto il piacere di fare la conoscenza della giovane, scomparsa nelle scorse ore.

Concorrente di Reazione a catena morta, il ricordo dell’USL UMBRA 2

Mentre si avvicina il ritorno di Reazione a catena, che potrebbe abbracciare degli storici personaggi, il format e l’Italia si ritrovano a piangere una dolorosa perdita. Infatti la prematura morte di Lucia Menghini ha scosso il Paese oltre al conduttore del programma Rai. A ricordare la campionessa del format, oltre a tantissimi appassionati del gioco, è arrivata anche una nota ufficiale della USL Umbra 2: “Una giovane vita spezzata che lascia sgomenti e senza parole” – il ricordo a firma del direttore Massimo De Fino dopo aver saputo del grave fatto – .