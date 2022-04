NCIS 19 su Raidue, trama 6 maggio: Parker si sacrifica per salvare la squadra

Una missione mette in pericolo i protagonisti: nuovi colpi di scena nel prossimo episodio

La programmazione italiana di NCIS 19 proseguirà regolarmente anche la prossima settimana. Venerdì 6 maggio Raidue trasmetterà, infatti, l’undicesima puntata. Intitolato “Lunga vita e prosperità”, l’episodio ruoterà intorno ad un caso molto complesso. In particolare, la narrazione prenderà il via quando una nave civile s’imbatterà, nelle acque del Nord Atlantico, in una scialuppa alla deriva. Il primo ad identificarsi sarà il sottufficiale capo della Marina, Ian Maddox. L’uomo, invocando la Convenzione di Ginevra, riuscirà quindi a salire a bordo, ma la presenza di un marinaio privo di vita spingerà la Marina a chiedere aiuto alla squadra. E’ così che Alden Parker e il resto del team partiranno per scoprire l’identità del cadavere. Nel frattempo, Tim McGee rimarrà in sede cercando disperatamente di scoprire qualche particolare in più sulla misteriosa missione.

Anticipazioni NCIS 19, nuova puntata del 6 maggio: il protagonista rischia tutto per i colleghi

Proseguendo con le anticipazioni sulla prossima puntata del poliziesco di Raidue, scopriamo che una volta giunti a bordo della nave Nick Torres, Jessica Knight, Jimmy Palmer e Alden Parker si renderanno immediatamente conto che i sedicenti agenti della Marina sono, in realtà, dei pericolosi terroristi. Sulla squadra, infatti, si abbatterà una raffica di colpi che li costringerà alla ritirata. Ormai in balia dei criminali, i protagonisti proveranno il tutto e per tutto pur di disarmarli, ma Nick e Jessica saranno presi in ostaggio. Sarà a quel punto che il personaggio interpretato da Gary Cole si sacrificherà per salvare i colleghi. L’uomo, infatti, fornirà ai terroristi la soluzione per lasciare la nave, ma non prima di aver trovato il modo per seguirli.

Alden Parker riuscirà a salvarsi? Gli spoiler sul prossimo episodio del poliziesco di Raidue

Dopo l’episodio che ha ricordato Gibbs, dunque, anche la prossima puntata di NCIS 19 su Raidue si annuncia ricca di colpi di scena entusiasmanti. Dopo aver tratto in salvo i suoi nuovi colleghi, Alden Parker finirà per soccombere ai pericolosi terroristi o Tim McGee e il resto della squadra riusciranno ad intercettare il nuovo capo prima che sia troppo tardi? Per scoprirlo non rimane altro che attendere venerdì 6 maggio.