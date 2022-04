NCIS su Raidue, trama 1^ puntata dopo lo stop: un caso mette alle strette Knight

Anticipazioni nuovo episodio del 22 aprile: un efferato caso di omicidio mette in difficoltà Jessica

Venerdì 22 aprile, in prima visione assoluta in Italia, la seconda rete trasmetterà una nuova puntata del poliziesco reso celebre dalla magistrale interpretazione di Mark Harmon. Dopo la pausa concessa dalla rete in occasione delle festività pasquali, la serie tv americana, sebbene orfana del suo storico protagonista, proseguirà con la messa in onda dei nuovi episodi, ancora inediti nel nostro paese. In particolare, a partire dalle ore 21:20, sarà la volta della nona puntata di NCIS 19 che si intitolerà “Memoria Virtuale”. Scritto da Kimberly-Rose e diretto da Leslie Libman, l’episodio si concentrerà su un complesso caso di omicidio che metterà in difficoltà Jessica Knight. Le anticipazioni provenienti dall’America svelano, infatti, che nei pressi della base navale di Norfolk verrà rinvenuto il corpo esanime di Sandra Holdren, una consulente finanziaria che anni prima si era macchiata di appropriazione indebita. Accorsa sul posto, la squadra si metterà immediatamente a lavoro per scoprire i responsabili del brutale omicidio.

Spoiler NCIS 19, prossima puntata: emergono nuovi dettagli sul passato di Jessica Knight

Proseguendo con le anticipazioni sulla prossima puntata del poliziesco scopriamo che la squadra, adesso guidata dall’agente speciale Alden Parker, si avvarrà di un testimone d’eccezione per risolvere il caso odierno: l’ologramma tridimensionale della vittima, che la donna aveva progettato poco prima di essere uccisa. Se il personaggio interpretato da Katrina Law punterà tutto su questo elemento per raggiungere un risultato tangibile, Nick Torres si dirà decisamente più scettico. Nel frattempo, la figlia di Sandra entrerà nella lista dei sospettati poiché legata alla vittima da un rapporto decisamente complesso. Il caso finirà, quindi, per toccare da vicino Jessica Knight. La donna, infatti, ha interrotto i rapporti con la madre da molto tempo. Una situazione, quest’ultima, che si rivelerà l’occasione perfetta per scoprire qualche particolare in più sul passato della coraggiosa agente.

NCIS: Hawai’i, trama episodio in onda venerdì: un macabro ritrovamento nasconde un terribile segreto

Al termine dell’appuntamento, Raidue trasmetterà, come di consueto da questa stagione, una nuova puntata di NCIS: Hawai’i, terzo spin-off del marchio. L’episodio, anche in questo caso il nono, sarà dedicato a tutte le vittime dell’attacco di Pearl Harbor. La trama recita, infatti, che durante la preparazione per la cerimonia organizzata in occasione dell’80° anniversario dall’attacco, verranno rinvenute delle ossa umane. Gli opportuni test condotti sul reperto, tuttavia, evidenzieranno che le ossa non appartengono ad un ufficiale della Marina, bensì ad un impostore che per anni ha lavorato in qualità di spia giapponese.