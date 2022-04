Nero a metà 3, Miguel Gobbo Diaz anticipa: “Entrerà un personaggio pazzesco”

Anticipazioni Nero a metà, Miguel Gobbo Diaz svela: “Caterina Guzzanti farà un personaggio pazzesco”

Si è raccontato con una lunghissima intervista a Granelli-Laserie Miguel Gobbo Diaz giovane attore reduce dal successo della 1^ puntata di Nero a metà 3 andata in onda lunedì scorso. L’attore è il poliziotto Malik Soprani presente nella serie sin dalla prima stagione e durante l’intervista ha fornito delle anticipazioni su Nero a metà 3rivelando che nella prossima puntata ci sarà l’arrivo di un nuovo personaggio pronto a sconvolgere gli equilibri. Miguel Gobbo Diaz ha anticipato:

“Ci sarà Caterina Guzzanti che farà un personaggio pazzesco. Lei è fantastica e divertentissimo girare con lei.”

L’attrice sarà la poliziotta Elisa Cori in Nero a metà ed il suo è un personaggio fuori dagli schemi.

Nero a metà 3 trionfa negli ascolti, Miguel Gobbo Diaz entusiasta: “Ringrazio chi ci segue”

Dagli spoiler su Nero a metà 3 si scopre che la fiction si articolerà in varie trame. La principale coinvolge il protagonista, l’ispettore Carlo Guerrieri che ha il volto di Claudio Amendola mentre le altre ruotano sui vari personaggi più o meno primari come appunto il rapporto dell’ispettore con la figlia Alba, Rosa Diletta Rossi, che a sua volta cerca di riallacciare i rapporti con la madre che l’aveva abbandonata anni prima. E poi ci sono tutti i personaggi del commissariato tra cui appunto Malik Soprani e la new entry Elisa Cori. Durante l’intervista Miguel Gobbo Diaz ha esultato per gli ascolti di Nero a metà la cui prima puntata ha avuto addirittura picchi del 25% di share tanto che già si parla di una possibile 4^ stagione anche se per il momento nulla è certo.

Anticipazioni Nero a metà, spoiler prossime puntate: come si evolve il rapporto tra Malik ed Alba

Nero a metà 3 va in onda ogni lunedì in prima serata su Rai1. Di recente Miguel Gobbo Diaz ha rivelato cosa succederà tra Alba e Malik.