Nicolas Vaporidis difeso da Biagio D’Anelli: le pesanti frecciatine a Blind

Blind fa arrabbiare un ex concorrente del GF Vip 6: “Ma questo chi è?”

Nella puntata del reality show basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi su Canale 5 e andata in onda questo giovedì, Blind ha avuto dei dubbi sul recente malore che Nicolas Vaporidis ha avvertito a seguito di una dura prova. A prendere le difese dell’attore oltre a Vladimir Luxuria ci ha pensato anche Biagio D’Anelli. L’ex gieffino ha lanciato diverse frecciatine al giovane rapper, su Instagram: “Ma questo chi è? Cosa fa? Il cantante? Ma chi è per puntare il dito contro Nicolas? Dicendo che oltretutto abbia fatto finta”.



Biagio D’Anelli crede al malore che l’attore ha avuto in Honduras: “Non si regge in piedi”

Blind uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, nella puntata che i telespettatori hanno seguito di recente è arrivato ad insinuare che Nicolas Vaporidis abbia finto di sentirsi male appositamente per mangiare, a seguito del malore avuto per aver affrontato la prova del girarrosto. Il rapper addirittura è arrivato a sostenere che anche altri naufraghi hanno dubitato dell’attore. A schierarsi dalla parte del chiacchierato 40enne che in Honduras è soprattutto ai ferri corti con Jeremias Rodriguez è stato Biagio D’Anelli. L’ex gieffino è sbottato sui social, e oltre a puntare il dito contro il giovane rapper ha sottolineato: “Ma ci rendiamo conto che la gente sta sindacando che si è sentito male ad una prova? Ma non si è visto che non si regge con uno stecchino in piedi?”.

Il giovane rapper rimproverato dall’opinionista: “Su queste cose non si può scherzare”

Intanto a proposito del giovane rapper, nella puntata di giovedì ha scatenato anche l’ira di Vladimir Luxuria. L’opinionista quando l’ex concorrente di X Factor ha dubitato del malore dell’attore, non l’ha presa bene visto che l’ha subito ripreso:

“Chi sei tu per capire lo stato di salute dopo la prova, su queste cose non si può scherzare e giudicare. Se lui l’ha fatto è un problema di coscienza suo, ma tu non sei un dottore che decide se sta bene o no. Non esageriamo soprattutto sulla salute dei colleghi naufraghi!”.

Il 22enne ha replicato: “Se fossi un dottore non starei qua. Non ho esagerato, non ero l’unico a pensare questa cosa. Ora lui fa il vittimismo”.