Blind ha dubbi sul malore di Nicolas Vaporidis: Luxuria non la prende bene

Isola, Vladimir Luxuria rimprovera Blind: “Su queste cose non si può scherzare”

Nella scorsa puntata del reality show basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi su Canale 5, il concorrente Nicolas Vaporidis ha avuto un malore subito dopo aver fatto la prova del girarrosto. A dubitare del malessere dell’attore è stato Blind, dato che questa sera è arrivato ad insinuare che non è stato così male. A bacchettare il cantante ci ha pensato Vladimir Luxuria: “Chi sei tu per capire lo stato di salute dopo la prova, su queste cose non si può scherzare e giudicare, non sei un dottore!”.



L’attore si arrabbia con il giovane rapper nella nuova puntata: “Cerca di portare rispetto!”

Nel nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi andato in onda questa sera, Ilary Blasi ha chiesto a Blind per quale motivo ha detto che Nicolas Vaporidis fingeva di stare male dopo la prova del girarrosto. Il giovane artista musicale si è lamentato subito dell’attore affermando: “Mi hanno dato fastidio un sacco di atteggiamenti”. Addirittura il 22enne ha fatto intuire che l’attore non si è sentito veramente male dopo la prova leader, venendo prontamente rimproverato da Vladimir Luxuria: “Non esageriamo sulla salute dei concorrenti!”. Non si è fatto attendere un battibecco tra i due naufraghi, visto che il rapper ha zittito il suo compagno di gioco dicendogli: “Adesso fai il vittimista”. L’attore parecchio arrabbiato ha risposto: “Cerca di portare rispetto!”. A questo punto l’ex concorrente di X Factor ha precisato “Non voglio passare per quello che fa il medico della situazione”. Sulla faccenda è intervenuto anche Edoardo Tavassi: “A me faceva ridere come stava, non ero preoccupato perchè il dottore ha detto che stava bene”. Ilona Staller invece ci ha tenuto a precisare sull’attore: “Non sono d’accordo che il gruppo l’ha assalito, posso dire che è una persona in gamba, intelligente, ha i suoi tempi per andare a pescare, è veramente di piacevolissima compagnia”.

Gustavo Rodriguez si sfoga prima di lasciare La Palapa: “Sono stufo della stessa storia”

Intanto sempre questa sera dopo che Alvin ha annunciato il ritiro di Jovana a causa di un problema di salute, Gustavo Rodriguez si è sfogato non appena ha ascoltato una clip di Guendalina Tavassi: “Sono stufo della stessa storia”. Il figlio Jeremias ha fatto capire di essere stanco quanto il padre, facendo però una precisazione alla sorella di Edoardo: “Io non rosico per niente”. L’influencer e ex concorrente del GF Vip ha spiegato per quale motivo ha scatenato delle polemiche di recente: “Ho trovato quattro cocchi, era meglio che morivamo tutti di fame”. Ilary Blasi ha invitato tutti i naufraghi a parlare: “Perchè gli altri stanno zitti e non dicono nulla”. Sucessivamente a dover abbandonare La Palapa per aver perso al televoto è stato il padre di Belen e Cecilia, che ha deciso di dare il suo bacio di giuda alla nota 36enne con cui ha litigato.