Nunzio vittima di un doppio scherzo ad Amici: attimi di tensione per l’allievo

L’allievo di Amici infastidito dalla redazione: “Mi state facendo innervosire”

In quanto a simpatia e ingenuità Nunzio all’interno della scuola di Amici non ha rivali. Così i compagni ne approfittano spesso per fargli scherzi ai quali lui puntualmente cade. In particolare oggi ad organizzargliene uno sono stati i ballerini Dario, Michele e Serena. E proprio da quest’ultima è partita l’idea di far credere al ballerino di latino americano che di lì a poco ci sarebbe stata una gara di improvvisazione. Peccato che lui stava dormendo e dunque non ha preso bene la notizia. Dapprima Nunzio ha pensato si trattasse di uno scherzo. Quando però ha visto che i compagni facevano sul serio, preparando gli zaini e dirigendosi verso gli studi, ha dovuto seguirli per forza. Qui ancora in ciabatte e jeans gli è preso il panico che la gara fosse reale ed ha iniziato ad inveire contro la redazione:

“Mi chiamate? Ma perché non mi chiamate? Mi state facendo innervosire”.

Nunzio nel panico: tirati in mezzo anche i professori del talent

La situazione per Nunzio è peggiorata quando i compagni hanno riferito all’allievo che per la prova avrebbe dovuto indossare il sospensorio e ballare in culotte. Questi ultimi due, utilizzati soprattutto dai ballerini di danza classica, sono detestati dall’allievo. Quando i compagni di Amici gli hanno detto che a volere questa gara e questo abbigliamento era Alessandra Celentano il ballerino non ci ha visto più:

“Lei non si ferma più! Ma allora Raimondo che fa, sta dormendo? Perché non le fa lui ste cose”.

Dopo essersi recati tutta nella scuola e aver visto i compagni che iniziavano a riscaldarsi Nunzio si è fatto prendere dal panico. Il primo ad essere chiamato per finta dalla redazione è stato Michele, che si è avviato verso gli studi. Nunzio l’ha però seguito e quando l’ha trovato nascosto dietro la porta ha capito che si trattava di uno scherzo.

Doppio scherzo per l’allievo di Amici: anche LDA gliene ha combinata una

Come ha fatto notare Nunzio a Serena, Dario e Michele, il re degli scherzi resterà sempre LDA. Infatti i peggiori scherzi fatti a Nunzio sono stati progettati proprio dal cantante napoletano. E visto che LDA sabato è stato eliminato oggi, intento a fare le valigie, il cantante ha deciso di farne un ultimo al ballerino di latino americano. Nunzio, in particolare, voleva tanto un paio di occhiali di LDA e quest’ultimo, dopo aver fatto finta di regalarglieli, gli ha lasciato in mano solo la custodia! “L’ultima te la meritavi” ha detto LDA ridendo con le lacrime.