Nunzio reagisce male ad uno scherzo: attimi di tensione nella casetta di Amici

Amici 21, LDA e Albe organizzano uno scherzo al compagno: la reazione è inaspettata

La scorsa settimana si è scoperto che Nunzio ha paura di tutto ciò che appartiene alla sfera paranormale o, comunque, alle cose di cui non riesce a darsi spiegazioni o che non può controllare. La scorsa settimana LDA, compagno di stanza di Nunzio insieme ad Albe, si era finto sonnambulo. Nel buio della notte, e nel silenzio tombale, LDA fingeva di parlare senza rendersene conto e di emettere suoni strani. Nunzio era scappato dalla stanza per rifugiarsi con gli altri compagni in segno di protezione. Oggi LDA si è inventato un nuovo scherzo insieme ad Albe ma molto più pesante, se è possibile, del primo. I due hanno posizionato degli apparecchi musicali in vari punti della casa, accendendoli, e questi hanno iniziato a suonare, apparentemente da soli, nel bel mezzo della notte. La reazione di Nunzio è stata incredibile: urla, pianti e panico incontrollabile.

Nunzio minaccia di andarsene dalla scuola: “Prendo la valigia e me ne vado”

Dopo il precedente scherzo fatto a Nunzio questa volta il ballerino ha davvero perso totalmente il controllo. L’ingenuità di Nunzio non l’ha portato a pensare che forse stavolta potesse essere di nuovo uno scherzo dei compagni. Il ballerino si è barricato in camera ad Amici ed ha minacciato i compagni di non aprire per nessun motivo la porta. Poi, sentendo voci strane e suoni inquietanti, i ragazzi l’hanno convinto che si trattasse del fantasma della scuola e lui ci ha creduto! Totalmente nel panico ha invocato l’aiuto della redazione. Non ricevendo risposta ha iniziato a dare di matto:

“Se è così io prendo la valigia e me ne vado. Siamo giustificati perchè le telecamere lo vedono. Questa cosa può andare anche al TG5. Dobbiamo andarcene ora prima che succede qualcosa di grave”.

Ballottaggi vinti e tutorial che spopolano sul web: l’allievo di Amici conquista tutti

Tra uno scherzo e l’altro, intanto, Nunzio sta riscuotendo sempre più successo tra il pubblico e i giudici del Serale. Sabato sera, durante la quarta puntata, Nunzio si è ritrovato per la seconda volta al ballottaggio e l’ha vinto! La prima volta ha sfidato Leonardo e la seconda Crytical, entrambi eliminati dal ballerino di latino americano. Oltre alla bravura artistica Nunzio colpisce per il carattere e la simpatia. In particolare sono i suoi tutorial, in onda dal lunedì al venerdì, rivolti alla sua acerrima nemica Alessandra Celentano, a fare impazzire il web.