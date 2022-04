Oggi è un altro giorno, Matilde Brandi in lacrime: “Ho attraversato il dolore”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 7, 2022 , in Personaggi Tv

Matilde Brandi non trattiene le lacrime da Serena Bortone, il ricordo dei genitori: “Troppo dolore”

Nella puntata di questo pomeriggio 7 aprile di Oggi è un altro giorno è stata ospite Matilde Brandi, showgirl che ha partecipato come concorrente nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip e che più di recente è spesso nel programma di Bianca Guaccero Detto Fatto. La showgirl ha concesso una lunga intervista al programma raccontandosi tra vita privata e carriera ma tuttavia, parlando dei suoi genitori scomparsi di recente, non ha potuto trattenere le lacrime e commossa ha confessato:

“Li ho persi entrambi in un anno, e non abbiamo neanche potuto celebrare il funerale di papà. Mio padre mi ha insegnato ad avere rispetto delle persone, ad essere sempre corretta. Fortunatamente papà è morto a casa e gli abbiamo detto addio. Ho attraversato il dolore.”

Matilde Brandi innamorata dopo la separazione dal marito? “Pronta a rimettermi in gioco”

Durante l’intervista l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è raccontata a cuore aperto parlando anche della difficile separazione dal marito Marco Costantini. In molti sanno infatti che una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, la Brandi ha annunciato dopo poco la fine del suo matrimonio. I motivi non sono mai stati del tutto chiariti in quanto la coppia ha parlato di incompatibilità e incomprensioni. Adesso da Serena Bortone la showgirl prima ha confessato di aver superato quel difficile momento: “L’ho superato con l’aiuto delle mie figlie e grazie alle amiche” e poi ha aperto le porte ad un possibile nuovo amore:

“Quando sei innamorata di tuo padre è difficile trovare un uomo che ti ami in quel modo ma chissà, chi può dirlo? Io sono pronta a rimettermi in gioco.”

Oggi è un altro giorno, gioie e dolori dell’ex concorrente del GF Vip: “Superato i problemi grazie alle amiche”

Serena Bortone, che di recente è rimasta scioccata dalla confessione di Nino D’Angelo, è rimasta molto colpita dal racconto della sua ospite che a fine intervista ha rivelato come i grandi dolori che ha attraversato di recente li ha superati grazie alle due figlie Aurora e Sofia e soprattutto alle amiche che non l’hanno mai lasciata sola: “Adesso va bene. Il tempo guarisce tutte le ferite. Bisogna imparare dagli errori e migliorare.”