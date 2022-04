Serena Bortone, cambiamento in corsa: chi è arrivato a Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si allarga: tra gli ospiti fissi arriva Alice De Carlo

Serena Bortone dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.00 in punto tiene compagnia ai telespettatori di Rai1 con il suo Oggi è un altro giorno. La conduttrice oltre agli ospiti che variano di puntata in puntata è accompagnata anche dai cosiddetti ‘affetti stabili’ cioè ospiti fissi del programma. E nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, martedì 5 aprile, Serena Bortone ha annunciato dei cambiamenti in quanto il suo parterre si allarga, accanto ai già presenti Memo Remigi, Antonio Mezzancella, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Romina Carrisi è arrivata l’attrice Alice De Carlo.

Serena Bortone cambia in corsa Oggi è un altro giorno, nuovi ospiti: chi è Alice De Carlo

Nella grande famiglia di Oggi è un altro giorno è arrivata Alice De Carlo, chi è? Alice De Carlo è una giovane attrice romana di 25 anni conosciuta per aver recitato nella fiction di Rai1 Ognuno è perfetto nel ruolo di Tina, serie che affrontava la tematica della sindrome Down e poi più di recente ha recitato anche nella fiction campione di ascolti Doc-Nelle tue mani. L’attrice è stata ospite di Serena Bortone in una scorsa puntata ed in quell’occasione aveva rivelato:

“Fare l’attrice mi fa aprire il cuore. Quando vado in diretta tv sono semplice, me stessa. Ma a me da attrice piace fare un po’ tutto”.

E Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno ha annunciato che Alice De Carlo sarà tra gli ospiti fissi.

Oggi è un altro giorno, nuovi ospiti per Serena Bortone: arrivano Alice De Carlo e Tommaso Stanzani

Alice De Carlo sarà tra gli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno accanto ai personaggi già noti e tra di loro c’è anche l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Serena Bortone tra l’altro di recente è stata ospite ai Soliti Ignoti.