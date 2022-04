Oggi è un altro giorno, problema per Serena Bortone: ospiti bloccati in autostrada

Serena Bortone alle prese con un imprevisto degli ospiti del suo programma: Gemelli di Guidonia bloccati

Puntata contraddistinta da un imprevisto quella odierna del 19 aprile di Oggi è un altro giorno. La conduttrice, infatti, si è trovata davanti un insolito problema che ha rivelato lei stessa in apertura:

“Riusciranno i nostri eroi ad arrivare in tempo a Via Teulada? Ci sono i Gemelli? Dove son finiti…potevamo dire che dopo il successo di Tale e Quale sembrava che niente li avrebbe fermati e invece li ha fermati l’autostrada.”

I tre fratelli Acciarino, Pacifico, Gino e Eduardo, ribattezzati da Fiorello i Gemelli di Guidonia, infatti, sono rimasti bloccati nell’autostrada del sole e non sono riusciti a giungere in tempo in trasmissione. La stessa Bortone, inoltre, si è collegata telefonicamente con loro i quali hanno ironizzato sulla loro assenza.

Oggi è un altro giorno, Valerio Scanu in sostituzione dei Gemelli di Guidonia punge la conduttrice

Serena Bortone ha aperto la sua trasmissione del pomeriggio di Rai1 con una lunga e bella intervista alla cantante Tosca subito dopo quando ha capito che i successivi ospiti non sarebbero più arrivati in tempo perché bloccati nel traffico ha chiamato in studio Valerio Scanu in loro sostituzione. E tra l’altro tra la conduttrice e il giovane cantante c’è stato un divertente botta e risposta. Innanzitutto la giornalista ha sottolineato come il cantante fosse più magro ma di tutta risposta Scanu ha ammesso ironico: “Grazie, ma quanto sei falsa? No sto scherzando”

“Tesoro a me tutto mi puoi dire tranne che sono falsa”

è stata la replica immediata della Bortone. In realtà invece il cantante ha rivelato di aver perso ben 7 chili e mezzo in due mesi.

Serena Bortone e gli ospiti di oggi del suo programma: Tosca e Valerio Scanu

Di recente Oggi è un altro giorno è slittato per lasciare spazio ad A sua immagine di Lorena Bianchetti, nella puntata odierna invece come suddetto sono stati ospiti Tosca e Valerio Scanu. La prima tra l’altro ha rivelato di aver rischiato di morire a 6 anni per una grave forma di reumatismo, i suoi esordi con Renzo Arbore ed il più grande successo al Festival di Sanremo 1996 con il brano Vorrei incontrarti tra 100 anni in coppia con Ron.