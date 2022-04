Slitta Oggi è un altro giorno: perchè Serena Bortone va in onda in ritardo

Serena Bortone oggi va in onda in un altro orario: cambio di palinsesto nel pomeriggio di Rai1

Giornata particolare quella odierna, 15 aprile, essendo Venerdì Santo, motivo per il quale il primo canale della Rai nel pomeriggio manderà in onda un’intervista che Papa Francesco ha rilasciato a Lorena Bianchetti, conduttrice di A Sua Immagine, prevista per le 14.00. La durata dell’appuntamento religioso è di 50 minuti circa, perciò Oggi è un altro giorno dovrà rinunciare alla prima ora di trasmissione, ma non all’intera diretta: sarà infatti in video da poco prima delle 15.00 fino all’orario tradizionale in cui la linea, come tutti i giorni, passerà ad un nuovo episodio della soap Il paradiso delle signore.

Oggi è un altro giorno perde la prima ora: al suo posto l’intervista del Papa ‘La speranza sotto assedio’

L’intervista al Papa che dalle 14.00 alle 14.50 andrà in onda al posto del programma condotto da Serena Bortone si intitola ‘La speranza sotto assedio’: trattasi della prima intervista rilasciata dal Pontefice dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Dal sito di Rai1 leggiamo che è coordinata da Don Marco Pozza. Durante il colloquio con la condutrice il Santo Padre rifletterà su tante cose che affliggono l’umanità in questo difficile periodo storico, spendendo per i telespettatori parole intense e toccanti sul rapporto tra il bene e il male. Filo conduttore sarà il tema della speranza, come il titolo stesso lascia intendere.

Serena Bortone regolarmente in onda lunedì pur essendo una giornata festiva

Dopo la modifica di oggi, come suddetto con la riduzione della durata, Oggi è un altro giorno tornerà in onda lunedì nel formato tradizionale, vale a dire per un paio d’ore, dalle 14.00 a poco prima delle 16.00 poichè, pur essendo una giornata festiva, il palinsesto di Rai1 non subirà alcun cambiamento: vedremo infatti tutti i programmi del daytime, da Unomattina a Soliti Ignoti passando per Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno, La vita in diretta e L’Eredità. Intanto si è già diffusa la tempo la voce della conferma del programma per una terza edizione, ma in rete si è parlato anche dell’ipotesi che in futuro Serena Bortone possa condurre Domenica In…